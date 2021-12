Emy Alupei a primit 50.000 dolari, după finala show-ului „The Challenge” produs de MTV. Cine a luat premiul de 1.000.000 de dolari

Marea învingătoare al celui de-al 37-lea sezon al emisiunii „The Challenge: Spies, Lies and Allies” a fost desemnată americanca Kaycee Clark, o fostă câștigătoare a show-ului „Big Brother”. Ea și partenerul ei, C.T. Tamburello s-au ales fiecare cu câte 500.000 de dolari.

Doar că cei doi au făcut un gest fără precedent în istoria show-ului produs de MTV. Lor li s-a oferit șansa să ofere o parte din câștig celorlalți finaliști care au urcat pe podium.

Aceștia au hotărât să ofere 100.000 de dolari cuplului de pe locul 2 (Tori Deal și Kyle Christie) și încă 100.000 de dolari celor de pe locul 3 (Emy și Devin), potrivit Wowbiz.

„El (C.T., n.r.) a mai câștigat la acest show, e pentru a 5-a oară când o face, iar eu am terminat pe primul loc la «Big Brother». Așa că ne-am tot gândit: cât să le dăm?

Iar C.T. mi-a spus: e ca atunci când trebuie să-ți alegi copilul preferat. Ai de ales între locul 2 și locul 3. Nu poți oferi mai mult unuia decât altuia”, a explicat Kaycee Clark, citată de US Magazine.

„La primul sezon am ieșit pe locul 2 la fete și am primit zero dolari. La al doilea sezon la care am participat m-am accidentat și am luat tot zero dolari.

Înțeleg cum e să muncești luni întregi, iar la final să nu primești nicio recompensă după ce ai trecut prin iadul ăsta”, a mai spus câștigătoarea.

