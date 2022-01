Ernest, declarații despre emisiunea lui de la Kanal D. „Ochii din umbră” revine cu un nou sezon

Prezentatorul de televiziune își continuă munca de detectiv și caută să scoată la iveală fața nevăzută a unor oameni obișnuiți, dar surprinzători prin alegerile lor. O serie de povești de viață încurcate își vor face loc pe micile ecrane odată cu debutul noului sezon „Ochii din umbră”. Prin intermediul acestora, telespectatorii vor afla ce se întâmplă atunci când trădarea, minciuna și secretele, uneori dureroase, fac parte din viața de zi cu zi a unora și, mai ales, cum pot acestea destrăma familii.

Ernest, declarații despre noul sezon „Ochii din umbră”

„E interesant, de multe ori șocant, cum pot oamenii gândi una și spune sau face altceva. Veți fi suprinși să aflați niște povești absolut șocante despre semenii noștri, în noul sezon . Natura umană nu încetează să ne uimească”, a spus Ernest.

Noul sezon „Ochii din umbră” vine cu povești de viață impresionante, cazuri uimitoare și situații tulburătoare.

Viața lui Ernest dincolo de cariera în televiziune

Ernest Takacs e prezent pe micul ecran de zeci de ani, însă nu și soția. Din anul 2012 e căsătorit cu Adriana. Aceasta i-a devenit parteneră cu acte după şapte ani de relaţie. „Ne-am cunoscut printr-un prieten comun. M-a întrebat dacă vreau să îl cunosc pe Ernest. Mie mi-a plăcut foarte mult de el. Am venit în Bucureşti, pentru că de loc sunt din Focşani şi ne-am sunat. Ne-am cunoscut la hotel, în camera unde stătea el pe atunci. Am mers cu iubitul meu de atunci la el. M-a şocat că atunci când am bătut la uşă, mi-a răspuns în boxeri. Şi mi-a zis cu nonşalanţă că aşa stă el prin cameră”, dezvăluia pentru libertatea.ro acum ani de zile aceasta.

Adriana e acum pasionată de fotografie și totodată de ocupă de creșterea fiului, de Alexandru Leon. Cei doi sunt împreună de 16 ani de zile și de-a lungul anilor au mai întâmpinat și greutăți. Din cauza emisiunilor pe care el le făcea la televizor, Ernest mai era oprit pe stradă, uneori și mustrat. Soția a știut să depășească toate situațiile.



