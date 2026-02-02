În această nouă producție care abordează problematici sensibile precum delincvența juvenilă, nevoia de reabilitare și puterea de rescriere a destinului, Ertan Saban îl interpretează pe Sadi Payasli, un personaj complex, fost infractor care trece de partea binelui.

Ertan Saban joacă în serialul „O nouă șansă” de la Kanal D

Dincolo de aparența de om dur, actorul Ertan Saban ascunde o personalitate caldă care reușește să capteze atenția atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. Actorul în vârstă de 48 de ani este originar din Skopje (Macedonia) și provine dintr-o familie turcă cu rădăcini în Kars. El a crescut într-un mediu multicultural, care i-a modelat identitatea și i-a insuflat pasiunea pentru artă.

În adolescență, Ertan Saban a urmat un liceu vocațional de medicină veterinară, dar a descoperit pasiunea pentru actorie în timpul liceului pedagogic și a continuat studiile la Departamentul de Teatru al Conservatorului de Stat din Macedonia. El a jucat mulți ani în diverse piese alături de fratele său, Erman Saban, experiență care i-a oferit o bază solidă și abilitatea de a interpreta roluri complexe.

Cariera sa în Turcia a început în 2005, inițial ca asistent de regie, pentru a-și perfecționa limba turcă, și apoi ca actor în seriale și filme importante. Printre cele mai notabile roluri se numără Sadi Payasli în „O nouă șansă”, precum și apariții în seriale precum „Elveda Rumeli”, „Sakarya Firat”, „Kurtlar Vadisi Pusu”, „Mutlu Ol Yeter”, „Şeref Bey” și „Avlu”.

De asemenea, Ertan Saban a jucat în lungmetraje precum „Limonata” (2015) și în proiecte internaționale, inclusiv în Croația. Talentul său a fost recunoscut de critici, câștigând Premiul pentru Cel mai Bun Actor la Kaunos Golden Lion Film Festival. Pentru rolul din „Başka Semtin Çocukları” (2008).

Actorul este admirator al lui Bruce Lee

Ertan Saban este pasionat de artele marțiale, în special karate, și îl admiră pe Bruce Lee, ale cărui tehnici le studiază pentru a le integra în interpretările sale scenice.

Și viața personală a actorului este demnă de un scenariu de film, fiind marcată de pierderi dramatice, dar și împliniri. Prima sa soție, Inci Saban, a decedat la doar 25 de ani, însă destinul i-a oferit apoi actorului o nouă șansă la iubire. S-a recăsătorit cu actrița Ebru Ozkan și au împreună o fiică.

Astăzi, Ertan Saban este cunoscut pentru prezența sa puternică, personalitatea carismatică și abilitatea de a da viață unor personaje complexe, care cuceresc publicul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Telespectatorii din România îl vor descoperi începând din 2 februarie 2026, de la ora 20.00, în producția „O nouă șansă”, în rolul lui Sadi Payasli. În acest serial care înlocuiește „Fata de la fereastră”, Sadi este un fost infractor aflat sub o nouă identitate, care a trecut de partea binelui si își regăsește dragostea din adolescență, pe Derya (Ozge Ozberk).

Sadi devine profesor de geografie la un liceu unde cinci foști delincvenți încearcă să se reintegreze și să ducă o viață normală, departe de tentațiile răului. Bărbatul nu bănuiește că unul dintre cei cinci foști delincvenți este chiar fiul său, fructul poveștii de dragoste trăite cu Derya.

Mamă singură, dedicată copilului ei cu tot sufletul, Derya încearcă tot posibilul să-și țină copilul departe de orice greșeală, dar reabilitarea lui este supusă la nenumărate teste iar Sadi va fi una din ancorele adolescentului care luptă pentru reabilitare.