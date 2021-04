EXCLUSIV Geanina Ilieș, mamă și om de televiziune. „Eu mă pliez pe programul copilului”

Geanina Ilieș prezintă acum formatul „Hai să fim SUPER”, de la Pro TV. Realizează o serie de interviuri cu sportivi de marcă ai României. Exclusiv pentru Libertatea, prezentatoarea a mărturisit că a dus dorul televiziunii în pandemie și că noul proiect îl vede precum o provocare.

„Am dus dorul televiziunii pe timpul pandemiei, chiar dacă am mai fost implicată în diferite campanii în toată această perioadă pentru trust, dar nimic nu se compară cu munca în echipă. HAI SĂ FIM SUPER este un proiect de suflet pe care l-am simțit încă din prima clipă. Am simțit această emisiune mai mult decât un proiect cu întrebări și răspunsuri, m-a facut să nu stau foarte mult pe gânduri. Esența ambiției fiecărui invitat poate fi oricând un exemplu pentru generațiile viitoare. Oameni care ne aduc aminte despre eșecuri, munca asiduă și sacrificiile pe care trebuie să le faci ca să ajungi departe, un campion în tot ceea ce-ți propui.”, ne-a spus aceasta.

VEZIFOTO POZA 1 / 4

Dincolo de viața sa profesională, vedeta se ocupă de fiul său, de Patrick. Acesta este în clasa a-VIII-a și are deja prima iubită. Geanina Ilieș ne-a dezvăluit că programul ei e destul de încărcat, dar reușește să facă față cu brio responsabilităților ca mamă, dar și ca om de televiziune. „Zilele diferă de la una la alta. Cel puțin în această perioadă, când lucrurile sunt destul de incerte în ceea ce privește școala. În perioada asta, Patrick merge la școală, fiind în clasa a VIII a, ceea ce mă bucură, pentru că este un an foarte important pentru el. Mă pliez foarte bine pe programul lui. După ce îl las la școală dimineața, am timp până la ora 16, când îl preiau, să-mi rezolv toate treburile. Filmări, salonul pe care îl dețin, lucruri pe care trebuie să le rezolv pentru noul apartament. Am decis să ne mutam într-o altă casă și asta îmi ocupă tot timpul. (…)

Cu Patrick m-am înțeles, dintotdeauna, extraordinar de bine. Este un copil atât de bun încât chiar nu am ce să-i reproșez. Normal că mai are și el momentele lui, însă nimic care să mă deranjeze ca mamă. L-am educat exact așa cum am fost crescută și eu, cu principii bune și respect față de semeni. Sunt o mamă înțelegătoare și o mamă cool, așa cum zice el. Consider că orice copil la vârsta adolescenței trebuie lăsat să aibă și spațiul lui, însă comunicarea deschisă dintre noi a făcut ca relația noastră să fie mult mai ușoară.

Avem discuții despre orice subiect. Despre prima iubită? Am fost prima care a știut. Noi vorbim deschis și despre acest lucru și e foarte încântat când îi dau sfaturi. E un copil tare bun și iubitor. Chiar sunt norocoasă.”, a mai declarat acesta.

Geanina Ilieș a devenit mamă la 21 de ani

Pe când avea doar 21 de ani, Geanina Ilieș a devenit mamă. Prezentatoarea s-a maturizat rapid datorită fiului. Acum, la 35 de ani, ea e de părere că „diferența de generații va apropia și mai mult relația mamă-copil”.

„Mi-am dorit din inimă un copil și știam că asta o să se întâmple la vremea respectivă. Patrick a fost un copil dorit de toată familia și ne-a luminat casa și viața. M-a maturizat foarte mult apariția lui în viața mea și am realizat că tot ce făceam, făceam prin prisma lui, pentru că mă ambiționa să fiu cea mai bună în tot.

O mamă simte cel mai bine ce trebuie să transmită copilului său, nici nu trebuie eu să dau vreun sfat. Ea se bucură de copil, îl crește frumos, nu îl ia ca pe o povară, ci ca o binecuvântare, mai ales ca părinți tineri. Diferența de generații va apropia și mai mult relația mamă – copil.”, a mai spus aceasta exclusiv pentru Libertatea.

