Geanina Ilieș a revenit! Vedeta prezintă emisiunea „Hai să fim super”: „Am pregătit interviuri de colecție”

Geanina Ilieș a lucrat o bună perioadă la Antena 1, ca prezentatoare, apoi a renunțat la aparițiile pe micul ecran pentru a se focusa asupra afacerii sale. Ulterior, o propunere tentantă a venit de la Pro TV și a participat la emisiunea „Ferma”. În pandemie, vedeta a luat o pauză, dar acum a anunțat că a revenit.

Prezintă emisiunea „Hai să fim super” de la Pro TV Plus. Aceasta aduce în fața publicului nume mari din sportul românesc.

„Sunt SUPER încântată să vă prezint noul proiect. ? «HAI SĂ FIM SUPER!» este o emisiune care are substanță, în primul rând. Am pus foarte mult suflet – atât noi, cei din echipă, cât și invitații. Sunt convinsă că am reușit să transmitem emoție și că oamenii o vor îndrăgi de la prima ediție. Am pregătit interviuri de colecție, cu cele mai mari personalități ale sportului românesc, eroi de care suntem mândri și care ne-au făcut cunoscuți în întreaga lume.

Veți afla poveștile lor de viață – așa cum nu le-au mai destăinuit până acum, amintiri din carieră, dar și din copilărie. Va fi cu zâmbete și, poate, cu lacrimi. Noua generație trăiește în mediul online, așa că este o emisiune căreia trebuie să-i dea «play»…. cu siguranță o va inspira. Și nu doar pe tineri. Va fi o gură de aer pentru noi toți – cred că merităm să facem o pauză de la tot tumultul din jurul nostru.”, a transmis Geanina Ilieș.

Primul invitat al Geaninei Ilieș a fost Mihai Leu.

„Îl știe o lume întreagă, dar nu știu câți îl cunoașteți în realitate. Încă din prima parte a interviului o să realizați ce suflet cald poate avea acest Leu.”

