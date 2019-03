Au trecut două luni de la momentul în care micuța Eva, în vârstă de 10 ani, a făcut spectacol pe scena concursului de talente din Suedia. La audiții a cântat melodia "Never Enough", din filmul "The Greatest Showman", iar unul dintre jurați, cântăreața Bianca Wahlgren Ingrosso, care a început să plângă în timpul show-ului, i-a acordat acesteia "Golden Buzzer" (Butonul de Aur). Decizia i-a asigurat locul direct în finală!