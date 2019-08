Feli Donose a dat publicității imagini de la botezul fetiței ei

Feli Donose a devenit mămică pentru prima oară în luna noiembrie a anului trecut. Artista și-a creștinat fiica în mare secret în vara acestui an, însă abia acum a dat publicității imagini de la botez.

„Am tot așteptat momentul potrivit să fac postarea asta, dar am învățat de curând că momentul potrivit e fix ăla când te gâdilă stomacu’ și o voce îți spune „Hai, Feli! Bucură-te și împarte ce simți cu lumea întreagă!”

Asta simt să fac acum… ❤️

Am creștinat-o pe Nora Luna magică într-un iunie de poveste! Am simțit să fie totul intim, în familie, normal simplu și modest, dar cu bogăție în inima noastră a părinților, a familiei și a prietenilor noștri-familie.

Nora Luna a avut parte de o zi cu soare, până și de o seară cu soare și oameni care o iubesc necondiționat. ❤️



Nu știu exact ce să scriu în postarea asta, cum să descriu ce e în sufletul meu. Simt doar să împart o părticică din 9 iunie-le nostru.

Nora Luna a dormit toată slujba aproape. Avem noroc de un copil cuminte, vesel, zâmbet de dimineață până seară, cu personalitate (deja) puternică, o Nora Luna magică pe care Dumnezeu ne-a dat-o că să ne învețe să ne bucurăm de viață și să învățam zi de zi alături de ea…să fim oameni mai buni.



Acuma va întreb: să îi mulțumesc și lui Cătălin (tatăl lui Nori) public pentru minunea pe care o avem sau ar suna a speech de Oscar? ?”, a povestit Feli Donose.