Invitată în emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, medicul Adina Alberts a primit mai multe întrebări despre viața personală și despre carieră. Nu a ezitat și a răspuns la toate curiozitățile prezentatoarei.

„Am fost surprinsă să aflu că Briana a fost la o grădiniță de stat și acum este la o școală de stat. Știu părinți care nu au posibilitățile voastre financiare și fac totuși eforturi mari să își dea copiii la școli private, unde știm foarte bine că taxele sunt destul de mari. De ce ați ales să meargă la o școală de stat?”, a întrebat-o Cristina Șișcanu pe Adina Alberts, care a răspuns:

„Doamne, nu aș vrea să se supere nimeni pe mine și știu că sunt eforturi enorme să construiești ceva în privat și să pui bănuț cu bănuț, om cu om și așa mai departe, să formezi o echipă, dar experiența mea atunci când am fost să îi caut grădiniță, am umblat pe acolo prin zona Nordului și prin Pipera, apoi Snagov, am vizitat tot ce am găsit”, și-a început confesiunea vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări ANALIZĂ. Cele două Românii: un elev de la țară are șanse de două ori mai mici decât unul de la oraș să ia peste 5 la Evaluarea Națională

„Am întâlnit niște aberații, poate că o mămică tânără s-ar fi gândit la primul copil că ăsta e trendul”

Și a continuat: „Briana avea încă doi ani și jumătate, nu avea vârsta aceea, dar mă pregăteam să mă hotărăsc. Cristina, am întâlnit niște aberații, poate că o mămică tânără s-ar fi gândit la primul copil că ăsta e trendul, că așa trebuie să fie, nu știu, hai să ne aliniem și noi.

Dacă toți copiii umblă pe noroi, frig afară, cu piciorușele goale, înseamnă că așa trebuie să fie la doi ani. Erau toți în piciorușele goale, educatoarea cu pantofi. Ziceau: Nu, că o să stea doar 10 minute. Eu am făcut un tur, a durat 20 de minute, m-am întors, ei tot acolo erau. Le-am spus că dacă părintele nu vrea așa ceva, că trebuie să vină cu o scutire medicală a copilului. Am zis că mi se pare o aberație.

Întâmplător, se apropia deja vârsta de trei ani și mă întrebam totuși unde o duc. Am înscris-o la una dintre aceste grădinițe private. Imediat ce am înscris-o, respectiv am plătit, am întâlnit-o pe… n-aș vrea să spun numele, o persoană publică care mi-a povestit experiența ei cu fetița fix acolo. M-am îngrozit, dar am întâlnit-o imediat după ce am plătit”, a zis Adina Alberts.

Recomandări Filiera analfabeților cu permis. Cum și-au luat carnetul de șofer în București zeci de persoane care nu știau să citească: „Ăluia i-am pus un clip de desene animate, ca să învețe literele”

Adina Alberts, despre grădinița de stat: „A fost absolut wow când am ajuns acolo”

După ceva vreme, ea și-a retras fiica de la grădinița privată, iar mai apoi a dus-o la una de stat. Ulterior, în Snagov, au găsit și o școală, micuța a trecut acolo clasa a II-a.

„Apoi am zis gata, nu o mai duc. Am plătit, am pierdut, n-au vrut să mai dea banii înapoi, și am ajuns și la Snagov, la grădinița de la Snagov, am zis să o vizitez dacă tot nu am reușit să găsesc nimic. Ei, a fost absolut wow când am ajuns acolo, de la felul în care zâmbeau copiii, cum își îmbrățișau cadrele didactice, pe educatoare, lucru pe care nu-l văzusem nicăieri în altă parte până acolo și era amintirea mea din grădiniță. Mă rog, la noi ne mai și altoia, dar acum o groază de ani era alt tip de educație, dar oricum te duceai cu plăcere.

Niște culoare mari, late, niște clase frumoase, colorate, copiii care dormeau în pătuțuri, dar nu mai întâlnisem așa ceva la privat. Nicăieri la privat nu se doarme în pătuțurile și spațiile așa generoase. Așa a fost!”, a încheiat Adina Alberts.

Playtech.ro Oraşul din România care l-a uimit pe un turist străin. L-a inclus în topul celor mai frumoase din Europa

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Din nou împreună, la 3 ani de la divorț. Cum au apărut Walter Zenga și Raluca alături de fiul lor

Știrileprotv.ro A fost votată legea ce dă dreptul la terenul de sub casă. Familiile care vor deveni proprietare pe un milion de metri pătrați

Observatornews.ro Crima de la Grădina Botanică din Craiova - CRONOLOGIE. La cât timp a venit Poliţia după ce fata de 14 ani a anunţat atacul la 112

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro 'Nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă, generos'. Corina Caragea, pusă la zid pentru vacanțele dese. Ce mesaj le transmite cârcotașilor