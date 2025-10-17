După despărțirea de Elena, femeia alături de care a trăit o poveste de dragoste de peste un deceniu, CRBL și-a refăcut viața, însă fericirea lui este umbrită de relația tot mai rece cu fiica sa, Alessia. Artistul a vorbit deschis despre suferința pe care o trăiește și despre distanța emoțională care s-a creat între el și adolescentă.

După divorț, Elena și Alessia s-au mutat în Republica Moldova, iar această schimbare a avut un impact puternic asupra legăturii tată-fiică. „Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic, s-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta. E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident, are și ea problemele ei, problemele vârstei și nu mă mai lasă să o cunosc deloc (…) M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu”, a declarat CRBL, în podcastul lui Bursucu.

Artistul spune că fiica lui nu i-a înțeles și nici acceptat noua relație, iar această tensiune a adâncit și mai mult ruptura dintre ei.

CRBL susține că nu și-a abandonat familia

Deși a fost criticat și acuzat de unii fani că și-ar fi „abandonat” fiica, CRBL respinge aceste acuzații și subliniază că își dorește, mai mult ca oricând, să fie prezent în viața Alessiei. În pofida suferinței, CRBL este optimist și crede că timpul va vindeca rănile. „Înainte de divorț, eram un tată perfect, un soț perfect pentru oameni. Brusc, după divorț, am devenit exact opusul. Eu nu m-am schimbat, sunt același om, dar asta e percepția oamenilor (…) Eu nu mi-am lăsat familia (…) Noi doi (n.r. – el și fosta soție) am făcut o alegere”, a mai spus el.

