Cea mai afectată de moartea lui Ion Dichiseanu este fiica lui, Ioana. Ea merge zilnic la cimitir, acolo unde spală cu clor marmura, pentru că își dorește ca mormântul tatălui ei să fie mereu curat. De asemenea, Ioana Dichiseanu îi duce mereu flori tatălui ei la cimitir.

Prezentă în platoul emisiunii moderate de Teo Trandafir la Kanal D, Simona Florescu a făcut câteva mărturisiri cutremurătoare. Artista a povestit că fiica ei comunica prin vise cu tatăl ei, iar acesta îi apare și acum în vis, după ce s-a stins din viață.

„Ioana a fost și a vizitat castelul Iuliei Hasdeu de la Câmpina. Eu nu prea credeam în comunicarea prin vise. Când Dichi era în comă indusă în spital, Ioana se conecta cu el! E foarte adevărat, deși pare incredibil. El îi spunea în vis că îl doare ceva, că i s-a întâmplat ceva. Medicii a doua zi îi confirmau Ioanei chiar ce îi spusese el în vis. S-au menținut visele astea și după ce a murit. L-a visat într-o noapte că era la Festivalul de la Iași și că avea nevoie de un costum. A doua zi, au sunat-o pe Ioana de la Festivalul de la Iași, pentru că voiau să facă un eveniment în memoria lui. Ioana merge la cimitir la Dichi zilnic, îi place, îi spală cu clor marmura, să fie curată tot timpul, flori îi pune tot timpul. Pe mine mă apasă și mă răscolește foarte mult. Eu am senzația că ne-am căsătorit pentru că eu am adus pe lume copilul pe care el și l-a dorit. Am avut dubii că Dichi m-a iubit pe mine cu adevărat”, a povestit Simona Florescu, la „Teo Show”.

Ion Dichiseanu a murit în brațele fiicei sale

Marele actor s-a stins din viață în brațele fiicei sale. Simona Florescu a povestit în urmă cu ceva timp că au sperat până în ultima clipă că își va reveni: „A murit în brațele Ioanei, așa cum și-a dorit să se întâmple, să fie alături. Am sperat până în ultimul moment, credeam că totuși se va recupera, dar organismul lui nu a mai avut putere să lupte. Nu pot să spun cât suferim cu toții”.

