Ioana Taisia are 21 de ani și este fiica lui Robert Turcescu din căsnicia cu Corina Ilie. Încă din copilărie, ea a fost pasionată de modă și chiar a încercat să facă un business în acest domeniu. A absolvit Facultatea de Comunicare și Filosofie în cadrul Universității Villanova, iar recent s-a întors din Pennsylvania, SUA.

Fiica lui Robert Turcescu este creator de conținut și în prezent se ocupă de paginile de social media ale mai multor emisiuni de la PRO TV. Ioana Taisia a început să își câștige singură banii de la vârsta de 19 ani, însă până la absolvirea facultății a mai primit ajutor financiar din partea părinților.

„În teorie, mă întrețin 100% singură de când am terminat facultatea, adică din luna mai a acestui an.

Zic „în teorie”, pentru că de vreo 2 ani, părinții mei m-au ajutat financiar doar în cadrul facultății, adică m-au ajutat cu taxa de școlarizare, bani pentru mâncare și situații de urgență, cum ar fi un consult la doctor.

Însă cheltuieli precum vacanțe și orice lucru material de care am nevoie au fost și sunt suportate de mine de câțiva ani, din ce câștig din mediul online și alte joburi pe care le-am avut”, a spus aceasta pentru Playtech.

„Am avut diverse joburi în perioada în care am stat în SUA”

Cât timp a locuit în America, Ioana Taisia a lucrat în cadrul facultății. „Am avut diverse joburi în perioada în care am stat în SUA. Studenții internaționali pot lucra în cadrul campusului, adică nu poți să îți iei un job la McDonalds sau ca babysitter.

În al treilea an de facultate, am avut un desk job, care era parte dintr-un internship mai mare din cadrul facultății. Pe lângă asta, am lucrat în calitate de consultant pentru «Vreau să studiez în America», adică ajutam elevii români să aplice în SUA.

În rest, de vreo 2 ani, sunt creator de conținut, job pe care l-am făcut și în cadrul facultății, cu toate că a fost mai greu din cauza distanței.”

Robert Turcescu a avut grijă ca fiicei sale să îi fie bine în SUA, iar el a fost cel care i-a plătit studiile. Ioana Taisia a reușit să obțină și o bursă, astfel au fost puțin mai reduse costurile. „Cât despre bursă, da, am avut ajutor financiar, iar restul costului a fost suportat de tatăl meu, care m-a susținut în toată această călătorie în America. Adaptarea nu a fost ușoară, așa cum am menționat mai devreme, mai ales pentru că eram singura româncă din campus. Însă mi-am găsit un grup de oameni minunați, cu care încă țin legătura și pe care îi consider prieteni apropiați, care nu m-au judecat și m-au acceptat așa cum sunt.”

„M-am confruntat cu mult bullying în școala generală, în special pentru că aveam tenul mai închis și eram brunetă”

Ioana Taisia își amintește că a trecut prin episoade de bullying în școala generală, iar colegii râdeau de ea pentru că era brunetă și avea pielea mai închisă la culoare. Fiica lui Robert Turcescu a povestit că a suferit enorm din cauza asta și venea mereu plângând acasă.

„Chiar zilele trecute vorbeam cu o prietenă din școala generală despre asta și ne aminteam de o anumită persoană care ne era bully. Da, m-am confruntat cu mult bullying în școala generală, în special pentru că aveam tenul mai închis și eram brunetă.

M-a afectat extrem de mult, plângeam când veneam acasă și le spuneam părinților mei că tot ce îmi doresc e să am pielea albă ca laptele, cum au colegele mele. Ulterior, când m-am mutat din mediul privat în cel de stat, la liceu, am înțeles că acest bullying venea din preconcepții rasiste ale colegilor mei din generală, probabil învățate de la părinți sau alți colegi.

După ce am înțeles asta, complexul meu s-a transformat în lucrul pe care îl apreciez cel mai mult la mine. Thank God for growing up and maturing”, a povestit fiica lui Robert Turcescu pentru sursa mai sus-menționată.