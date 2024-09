Ieri, 28 septembrie, Mara Ilinca Ancuța, fiica prezentatoarei Raluca Moianu, a devenit soția avocatului Virgil Boglea. Evenimentul a avut loc în mare discreție, în București. Mirii s-au prezentat alături de familiile lor și de prietenii apropiați la ofițerul Stării Civile și au spus cel mai hotărât DA.

Cea care a atras atenția la eveniment a fost Mara, mireasa care a optat pentru o rochie ivore, din dantelă, la care a asortat sandale și un buchet superb cu flori albe. De cealaltă parte a fost mirele, foarte elegant, care a optat pentru un costum maro, cu eșarfă la gât.

Nici Raluca Moianu, soacra mică nu s-a lăsat mai prejos, ea a purtat la cununia civilă a fiicei sale o bluză extravagantă albastră, cu fustă bleumarin și pantofi negri. „Ea e totul pentru mine. My Precious. Să fiţi fericiţi! Să vă iubiţi mereu!”, a scris, pe Facebook, Raluca Moianu, fosta prezentatoare a emisiunii „Iartă-mă!”. Tot ea a arătat și câteva imagini de la fericitul eveniment.

Totodată, Mara și Virgil Boglea au anunțat și sexul bebelușului, căci tânăra e însărcinată cu primul copil. Fiica Ralucăi Moianu va avea un băiețel.

Cine e Virgil Boglea, cel care i-a devenit soț Marei

Virgil Boglea e avocat. El a studiat la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara. Totodată, în Baroul București el a intrat din anul 2015.

În ceea ce o privește pe Mara, fiica Ralucăi Moianu, în 2023 ea a susținut examenul de Bacalaureat, unde a trecut cu brio peste toate probele, iar ulterior a dat admiterea la facultatea mult dorită. A reușit, căci a fost admisă la Facultatea de Drept din București, acolo unde e studentă acum.

În paralel, Raluca Moianu a anunțat în 2023 că Mara s-a și angajat, avea atunci un job part time chiar la un notariat. Muncea chiar în domeniul pe care a ales să îl studieze. „Mara este acum studentă la Universitatea București, la Facultatea de Drept a dat. Așa a vrut ea așa am făcut. S-a integrat rapid, foarte repede. Are niște colegi de an foarte buni cu care se înțelege bine”, a spus fosta prezentatoare de televiziune pentru Click.

Pentru aceeași sursă, Raluca Moianu a făcut dezvăluiri despre planurile fiicei sale, care vrea să devină magistrat după ce termină facultatea. „Mara își dorește să ajungă magistrat, dar eu vreau să ajungă notar mai degrabă, pentru a avea o viață mai liniștită. Ce își dorește ea este multă bătaie de cap, procese peste procese și tot așa”, spunea vedeta de televiziune.

Mara, fiica Ralucăi Moianu, și-a pierdut tatăl

Raluca Moianu are o relație foarte bună cu fiica sa, mai ales că Mara a rămas fără tată când era adolescentă. Raluca Moianu a vrut să își ducă copilul la psiholog după ce tatăl ei s-a stins din viață, însă aceasta a refuzat.

Fosta prezentatoare de la TVR a spus că ea a apelat la sfaturile specialistului. „Avea 13 ani. A fost foarte foarte complicat, dar ne-am avut una pe alta. M-am adaptat situației, eu am apelat și la un psiholog. Am vrut să o duc pe Mara la psiholog, dar ea nu a vrut. Mi-a zis că vorbește cu mine orice și am fost întotdeauna foarte deschise”, spunea la TV vedeta.

Raluca Moianu a mai mărturisit atunci că este genul de persoană care iartă foarte ușor și niciodată nu ține mult supărarea. Este un om vesel și optimist, iar asta o ajută să treacă peste greutățile care îi apar în viață. „Eu iert ușor. Nu vreau să mă încarc cu venin. Avem tendința, noi oamenii, să ne încărcăm, avem tot felul de lucruri din acestea în cap. Nu facem decât să se întoarcă împotriva noastră. Eu sunt un om vesel. Dacă am reușit să trec peste problemele din viață, am trecut pentru că sunt optimistă”, a declarat Raluca Moianu la PRO TV.

