Pe 12 noiembrie 2024, Silviu Prigoană a murit. Omul de afaceri a lăsat în urmă o familie îndurerată, copii care îi duc dorul, dar și o parteneră care i-a fost mereu alături. Mihaela Botezatu a fost soția lui Silviu Prigoană doar în biserică, cei doi nu au fost cununați civil.

De când omul de afaceri s-a stins din viață, ea a ieșit foarte rar public, doar câteva declarații a făcut. Acum, pe 12 mai, la șase luni de la moartea lui Silviu Prigoană, Mihaela Botezatu a reacționat. Ea a făcut publică o filmare cu Silviu Prigoană.

Apar împreună la un restaurant, amândoi îmbrăcați elegant, el ținând în mână un pahar de vin alb. „6 luni”, a scris Mihaela în dreptul postării. „Domnul Prigoana era totalmente schimbat în bine cu tine, Mihaela, dar, din păcate, viața lui s-a oprit la un moment. Dumnezeu să-l ierte in împărăția cerului. Erați tare frumoși împreună 😘❤️”, i-a scris cineva Mihaelei Botezatu.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace, draga mea, pe Silviu iar ție să-ți dea putere și forță pentru putea trece peste acest moment dificil!”, a scris altcineva.

Cine e și cu ce se ocupă Mihaela Botezatu

Mihaela Botezatu și Silviu Prigoană și-au oficializat relația în 2016, atunci s-au căsătorit religios. De-a lungul mariajului lor, Mihaela a fost foarte discretă, însă despre ea s-a aflat că are 46 de ani și are un băiat și două fete: Ionuț, în vârstă de 17 ani, Ana Maria, în vârstă de 16 ani, și Alexandra, care are doar 15 ani.

Ea este terapeut Dorn, iar în trecut a fost producător de produse de patiserie și cofetărie. „Am urmat un seminar de specializare în metoda Dorn, în Germania. Am făcut acest lucru pentru mine, nu pentru a deveni neapărat terapeut, deoarece am rămas cu ceva probleme la coloană în urma sarcinilor şi voiam să cunosc mai bine cum funcţionează şi cum pot să-mi protejez coloana vertebrală şi articulaţiile.

Pe scurt, metoda terapeutică Dorn este o metodă eficientă ce se poate aplica în cazul mai multor afecţiuni ale spatelui, coloanei vertebrale, încheieturilor şi tuturor părţilor corpului care au direct sau indirect legatură cu coloana vertebrală şi cu articulaţiile”, a spus ea pentru Taifasuri în urmă cu mai mult timp.

Cum s-au cunoscut Mihaela Botezatu și Silviu Prigoană

Mihaela Botezatu a dezvăluit în urmă cu ceva vreme cum s-au cunoscut și cum și-au dat seama că sunt atrași unul de altul. Doar un pas a mai fost până când au format un cuplu. Silviu Prigoană și soția Mihaela și-au unit destinele în 2016. Într-un interviu mai vechi, ea a povestit cum l-a întâlnit pe Silviu Prigoană, chiar prin intermediul regretatului Marcel Toader.

„Eu trebuia să mă întâlnesc cu Marcel Toader în Bucureşti, voia să mi-o prezinte şi pe Maria, viitoarea lui soţie, iar când am ajuns în Capitală l-am sunat. El mi-a spus că este acasă la naşul lor, Silviu Prigoană, şi să vin şi eu, că este o cină între prieteni.

La momentul respectiv, eu îl priveam cu alţi ochi pe Silviu, pentru că îl ştiam doar de la televizor. Iniţial am refuzat invitaţia, mi se părea că nu am ce să caut la el acasă, dar Marcel a insistat, mi l-a dat pe Silviu la telefon, eu m-am tot scuzat, apoi, Marcel a revenit cu apelul şi, într-un final, obosită după drumul de la Sibiu, am acceptat să vin.

Atunci ne-am văzut pentru prima oară! Era multă lume, am făcut cunoştinţă cu toţi şi am sesizat că atunci când Silviu povestea ceva parcă mi se adresa direct. El a observat că eram cumva reticentă şi a început să-mi vorbească despre el, să-l pot cunoaşte mai bine. A doua zi am plecat la Sibiu, iar Silviu mi-a trimis mesaje şi am stabilit să povestim mai multe când mă întorc la Bucureşti, a spus Mihaela Botezatu pentru revista Taifasuri, în 2018.

