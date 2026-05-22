După două luni petrecute pe Drumul Mătăsii, concurenții noului sezon Asia Express s-au întors în România. Traseul competiției a traversat Uzbekistan și China, iar participanții au trecut prin probe dificile, drumuri lungi și experiențe complet diferite de viața de zi cu zi.

Odată reveniți acasă, mai mulți concurenți au început să posteze mesaje și imagini în mediul online, confirmând astfel că filmările noului sezon s-au încheiat.

Mirela Retegan, mesaj după întoarcerea din Asia Express

La scurt timp după revenirea în țară, Mirela Retegan a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Vedeta a mărturisit că i-a fost dor de oamenii apropiați, de echipa ei și de proiectele pe care le-a lăsat în pauză cât timp a fost plecată.

„Bună dimineața! Ce frumoasă este viața! De mâine o auziți din nou, pentru că mă întorc la viața reală. V-a fost dor de mine? Mie mi-a fost tare dor de voi. Am trăit cele mai intense două luni din viața mea, fără telefon, fără prietenii mei, fără echipa Zurli, fără voi, toți cei care, chiar dacă nu ne-am întâlnit niciodată, faceți parte din viața mea de atâția ani”, a declarat Mirela Retegan, pe Instagram.

Vedeta a spus că abia așteaptă să revină la rutina zilnică și la activitățile pe care le coordonează în România.

Cum a schimbat-o experiența Asia Express pe Mirela Retegan

Participarea la Asia Express a reprezentat pentru Mirela Retegan una dintre cele mai intense experiențe personale. Concurenta a mărturisit că perioada petrecută în competiție a ajutat-o să își redescopere forța interioară și să privească altfel lucrurile.

„Mă întorc după experiența Asia Express, în care am lăsat vreo 5 kg, dar mi-am recâștigat respectul față de mine și mi-am amintit cât de puternică sunt atunci când îmi pun toată energia în ceea ce vreau să fac. Mi-am amintit și cât de vulnerabilă sunt atunci când rămân fără nicio armură”, a declarat concurenta.

Aceasta a mai spus că experiența din competiție a fost una pe care nu o va uita prea curând. „Abia aștept să vedem împreună, la toamnă, emisiunea. Este cea mai tare experiență din viața mea. De mâine înapoi la treabă. Abia aștept!”, a adăugat Mirela Retegan.

În noul sezon al emisiunii Asia Express, Mirela Retegan participă alături de fiica sa, Maya. Cele două vor putea fi urmărite din toamnă la Antena 1, în sezonul care promite noi provocări și momente tensionate pe Drumul Mătăsii.

Cine sunt concurenții de la Asia Express 2026

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n-a mai fost. Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă designerul Connie Preda, Mirela Vaida şi prietena ei cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, Whats UP şi soţia lui Miky sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China. Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

Asia Express sezonul nouă – Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

