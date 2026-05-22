concurenții s-au întors de la Asia Express 2026 (9)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

După două luni petrecute pe Drumul Mătăsii, concurenții noului sezon Asia Express s-au întors în România. Traseul competiției a traversat Uzbekistan și China, iar participanții au trecut prin probe dificile, drumuri lungi și experiențe complet diferite de viața de zi cu zi.

Odată reveniți acasă, mai mulți concurenți au început să posteze mesaje și imagini în mediul online, confirmând astfel că filmările noului sezon s-au încheiat.

Mirela Retegan, mesaj după întoarcerea din Asia Express

La scurt timp după revenirea în țară, Mirela Retegan a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Vedeta a mărturisit că i-a fost dor de oamenii apropiați, de echipa ei și de proiectele pe care le-a lăsat în pauză cât timp a fost plecată.

„Bună dimineața! Ce frumoasă este viața! De mâine o auziți din nou, pentru că mă întorc la viața reală. V-a fost dor de mine? Mie mi-a fost tare dor de voi. Am trăit cele mai intense două luni din viața mea, fără telefon, fără prietenii mei, fără echipa Zurli, fără voi, toți cei care, chiar dacă nu ne-am întâlnit niciodată, faceți parte din viața mea de atâția ani”, a declarat Mirela Retegan, pe Instagram.

Vedeta a spus că abia așteaptă să revină la rutina zilnică și la activitățile pe care le coordonează în România.

Cum a schimbat-o experiența Asia Express pe Mirela Retegan

Participarea la Asia Express a reprezentat pentru Mirela Retegan una dintre cele mai intense experiențe personale. Concurenta a mărturisit că perioada petrecută în competiție a ajutat-o să își redescopere forța interioară și să privească altfel lucrurile.

„Mă întorc după experiența Asia Express, în care am lăsat vreo 5 kg, dar mi-am recâștigat respectul față de mine și mi-am amintit cât de puternică sunt atunci când îmi pun toată energia în ceea ce vreau să fac. Mi-am amintit și cât de vulnerabilă sunt atunci când rămân fără nicio armură”, a declarat concurenta.

Aceasta a mai spus că experiența din competiție a fost una pe care nu o va uita prea curând. „Abia aștept să vedem împreună, la toamnă, emisiunea. Este cea mai tare experiență din viața mea. De mâine înapoi la treabă. Abia aștept!”, a adăugat Mirela Retegan.

În noul sezon al emisiunii Asia Express, Mirela Retegan participă alături de fiica sa, Maya. Cele două vor putea fi urmărite din toamnă la Antena 1, în sezonul care promite noi provocări și momente tensionate pe Drumul Mătăsii.

Cine sunt concurenții de la Asia Express 2026

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n-a mai fost. Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă designerul Connie Preda, Mirela Vaida şi prietena ei cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, Whats UP şi soţia lui Miky sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China. Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

Asia Express sezonul nouă – Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Traian Băsescu a răbufnit: „Fiecare își pune condițiile lui! Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă. Pur și simplu, niște amatori care îngroapă țara”. Ce a spus despre Nicușor Dan a stârnit valuri de comentarii
Unica.ro
Traian Băsescu a răbufnit: „Fiecare își pune condițiile lui! Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă. Pur și simplu, niște amatori care îngroapă țara”. Ce a spus despre Nicușor Dan a stârnit valuri de comentarii
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Întrebată despre originile numelui ei, Jaqueline Cristian a dezvăluit: „Nu are nimic de-a face cu asta. De fapt...
GSP.RO
Întrebată despre originile numelui ei, Jaqueline Cristian a dezvăluit: „Nu are nimic de-a face cu asta. De fapt...
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
GSP.RO
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
Parteneri
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Cum arată vacanța de mii de euro a Roxanei Nemeș: A plecat din țară cu gemenii și a plătit o avere la hotel
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de mii de euro a Roxanei Nemeș: A plecat din țară cu gemenii și a plătit o avere la hotel

Alte știri

Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu. Ce a făcut Răzvan Lucescu la 40 de zile după ce a murit tatăl lui
Știri România 16:03
Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu. Ce a făcut Răzvan Lucescu la 40 de zile după ce a murit tatăl lui
5 știri by Libertatea -Actualitate: Prețurile vacanțelor explodează, iar România așteaptă miliarde pentru apărare
Știri România 15:41
5 știri by Libertatea -Actualitate: Prețurile vacanțelor explodează, iar România așteaptă miliarde pentru apărare
Parteneri
„Copilul diavolului”. Mărirea și decăderea singurei femei membră Yakuza, temuta mafie japoneză
Adevarul.ro
„Copilul diavolului”. Mărirea și decăderea singurei femei membră Yakuza, temuta mafie japoneză
Ce i-a spus Alisia patroanei fermei din Bihor înainte să fie omorâtă. Conversațiile secrete purtate de tânără cu o prietenă nasc noi controverse
Fanatik.ro
Ce i-a spus Alisia patroanei fermei din Bihor înainte să fie omorâtă. Conversațiile secrete purtate de tânără cu o prietenă nasc noi controverse
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

„Românii au talent” 22 mai 2026. Telespectatorii decid ultimii concurenți care ajung în marea finală
Stiri Mondene 15:42
„Românii au talent” 22 mai 2026. Telespectatorii decid ultimii concurenți care ajung în marea finală
Alex Dobrescu, primele declarații din închisoare. Ce spune despre relația cu Cristina Cioran. „A venit săptămânal. Camera intimă a fost folosită”
Stiri Mondene 15:35
Alex Dobrescu, primele declarații din închisoare. Ce spune despre relația cu Cristina Cioran. „A venit săptămânal. Camera intimă a fost folosită”
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
ObservatorNews.ro
Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
„Asta ne-a cerut Chivu și a fost inflexibil!”. Denzel Dumfries dezvăluie rețeta succesului
GSP.ro
„Asta ne-a cerut Chivu și a fost inflexibil!”. Denzel Dumfries dezvăluie rețeta succesului
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Răsturnare totală! Generația care fugea de alcool e campioană la petrecerile verii
Mediafax.ro
Răsturnare totală! Generația care fugea de alcool e campioană la petrecerile verii
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Redactia.ro
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Pilotul Kyle Busch, dublu campion NASCAR, s-a stins din viață la 41 de ani
KanalD.ro
Pilotul Kyle Busch, dublu campion NASCAR, s-a stins din viață la 41 de ani

Politic

Accesul pe Tâmpa va fi permis numai în situații de excepție. „Am dat dispoziție să se evacueze tot”, anunță primarul din Brașov
Politică 11:29
Accesul pe Tâmpa va fi permis numai în situații de excepție. „Am dat dispoziție să se evacueze tot”, anunță primarul din Brașov
Ce spune Ilie Bolojan despre formarea viitorului Executiv: „Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine”
Politică 11:17
Ce spune Ilie Bolojan despre formarea viitorului Executiv: „Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine”
Parteneri
Solicitarea controversată a lui Grindeanu la CCR: lovitură fatală pentru A8? Liderul PSD Iași: „Grindeanu și PSD au băgat A7-A8 în SAFE”
ZiaruldeIasi.ro
Solicitarea controversată a lui Grindeanu la CCR: lovitură fatală pentru A8? Liderul PSD Iași: „Grindeanu și PSD au băgat A7-A8 în SAFE”
Probleme cu banii: Dan Șucu și Daniel Pancu nu se înțeleg! Salariul uriaș cerut de antrenor la Rapid și 4 transferuri dorite expres
Fanatik.ro
Probleme cu banii: Dan Șucu și Daniel Pancu nu se înțeleg! Salariul uriaș cerut de antrenor la Rapid și 4 transferuri dorite expres
Locul în care trăiești influențează viteza cu care îmbătrânești
Spotmedia.ro
Locul în care trăiești influențează viteza cu care îmbătrânești