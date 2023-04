Filme Netflix mai 2023. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări, pe Netflix, începând din luna mai. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale.

În luna mai, te vei putea relaxa în compania unor povești complexe de dragoste, vei regăsi pe ecran prietenii care au puterea de a schimba societatea, iar scene de acțiune bogate în ținute de spioni vor completa întregul peisaj prin seri de bingeing pe gustul tău.

Filme Netflix în mai – titlurile lunii

Cele mai așteptate titluri ale lunii mai, pe Netflix sunt: Queen Charlotte: A Bridgerton story, un prolog al universului Bridgerton, centrat pe ascensiunea reginei Charlotte către faimă și putere; The Mother, un film cu Jennifer Lopez în rolul unei asasine care, după ani de zile petrecuți în ascunzătoare, se întoarce pentru a-și salva fiica pe care nu a putut-o crește; FUBAR, primul serial din viața de actor a lui Arnold Schwarzenegger, o producție care abordează dinamica familială universală în contextul misiunilor cu spioni și al acțiunii palpitante, pline de umor.

Pe lângă acestea, în luna mai, pe Netflix, ne mai întâlnim și cu: The Tailor, un nou serial turcesc ce spune povestea unui tânăr și celebru croitor care descoperă odată cu moartea bunicului său noi secrete îi dau viața peste cap; Queen Cleopatra, un documentar despre lupta ultimului faraon al Egiptului pentru a-și proteja tronul, familia și moștenirea; Metronom, o nouă producție românească care va veni pe Netflix, unde în anii ’70, o fată merge la o petrecere pentru a asculta o emisiune radio interzisă și descoperă libertatea sexuală, dar totul devine un coșmar dictatorial.

Queen Charlote: A Bridgerton Story

Queen Charlote: A Bridgerton Story trailer Netflix

Centrat pe ascensiunea reginei Charlotte către faimă și putere, acest prolog al universului Bridgerton spune povestea căsătoriei între tânăra regină și regele George, care a dat naștere unei mari povești de iubire, dar și unei schimbări în societate. Ea a dus la apariția înaltei societăți moștenite de personajele din Bridgerton. Un nou serial, din 4 mai, pe Netflix.

The Mother

The Mother trailer Netflix

O asasină cu formare militară iese din umbră pentru a-și proteja fiica necunoscută de niște criminali necruțători însetați de răzbunare. The Mother e una dintre noutățile lunii mai, pe Netflix și poate fi urmărit din 12 mai.

Fubar

Fubar trailer Netflix

Un agent CIA în pragul pensionării descoperă un secret de familie și este nevoit să revină în activitate pentru o ultimă misiune. Serialul urmărește dinamica familială universală într-o lume a spionilor, presărată cu acțiune și umor. Din 25 mai, pe Netflix.

Seriale noi pe Netflix în mai 2023

The Tailor

The Tailor – trailer Netflix

Un celebru croitor coase o rochie de mireasă pentru logodnica prietenului său cel mai bun, însă cei trei ascund secrete întunecate care le vor da viețile peste cap. Din 2 mai, pe Netflix.

Sanctuary

Un puști disperat și dur, care devine luptător de sumo, atrage fanii cu îndrăzneala lui, dar tulbură o întreagă industrie ancorată în tradiții. Are premiera în 4 mai.

Dance Brothers

Doi frați care vor să ajungă dansatori își deschid propriul club, dar elanul lor artistic le dă peste cap afacerea, amenințându-le relația. Din 10 mai, pe Netflix.

Black Knight

Black Knight – trailer Netflix

În 2071, Pământul e devastat de poluarea aerului, iar supraviețuirea omenirii depinde de Cavalerii în negru, un grup de curieri nu tocmai obișnuiți. Serialul poate fi urmărit din 12 mai.

Mulligan

În această satiră aflăm dacă o mână de supraviețuitori ai unei invazii extraterestre pot reconstrui America ruinată și forma o Uniune și mai grozavă! Și acest serial nou are premiera, pe Netflix, tot pe 12 mai.

Qweer Eye – Sezonul 7

Qweer Eye – Sezonul 7 – trailer Netflix

Vino în New Orleans și bucură-te alături de cei cinci fabuloși în acest nou sezon cu eroi care te vor inspira și cu transformări uluitoare. Un nou sezon, din 12 mai.

XO, KITTY

Iată o nouă poveste de dragoste: pețitoarea Kitty se revede cu iubitul ei cu care avea o relație la distanță în același liceu din Seul la care a mers și răposata ei mamă. Din 18 mai, pe Netflix.

Muted

Sergio n-a mai vorbit din ziua în care și-a ucis părinții, în urmă cu șase ani. Acum, o psihiatră încearcă să descopere adevărul conducând o investigație complexă. Din 19 mai, pe Netflix.

Selling Sunset – sezonul 6

Selling Sunset – sezonul 6 – trailer Netflix

Miza și tocurile sunt mai mari ca oricând la agenție, fiindcă veteranele fac mari schimbări, iar cele două noi membre ale echipei încing atmosfera. Din 19 mai, pe Netflix.

The Good Bad Mother

După un accident tragic, un procuror ambițios rămâne cu mintea unui copil. El și mama lui au acum un drum lung de parcurs pentru vindecarea relației lor. Din 20 mai, pe Netflix.

Filme noi pe Netflix, în luna mai 2023

Royalteen: Princess Margrethe

Royalteen: Princess Margrethe trailer

După scandalul de la banchetul de absolvire, prințesa Margrethe tânjește după normalitate, încercând să păstreze o fațadă perfectă în timp ce luptă cu drama din familie. Un nou film poate fi urmărit din 11 mai, pe Netflix.

Fanfic

Doi liceeni formează o legătură intensă în timp ce trec prin provocările de a-și descoperi și exprima adevărata identitate. Din 17 mai, pe Netflix.

Blood and Gold

Blood and Gold

La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, un dezertor german și o tânără sunt prinși într-o luptă contra unui grup de naziști care caută niște aur ascuns. Unul dintre noile filme ce pot fi urmărite pe Netflix în luna mai, începând din 26 mai.

Faithfully Yours

Oferindu-și alibi una alteia, două prietene se furișează pentru a trăi aventuri secrete. Dar seria lor complicată de minciuni se destramă când una dintre ele dispare. Din 17 mai, pe Netflix.

Mother’s Day

Fiul pe care nu l-a cunoscut niciodată este răpit, iar fosta agentă FBI Nina își scoate abilitățile letale de la naftalină pentru a-l aduce acasă. Și nu iartă pe nimeni. Unul dintre noile filme ce pot fi urmărite în lunai mai pe Netflix, Mother’s Day are premiera pe 24 mai.

Tin and Tina

După trauma pierderii unei sarcini, un tânăr cuplu înfiază doi gemeni de la o mănăstire. Obsesia lor pentru religie devine curând deranjantă pentru familie. Din 26 mai, pe Netflix.

Special de comedie Netflix

I think you should leave with Tim Robinson – sezonul 3

Comedia absurdului distinsă cu premiul Emmy revine cu un al treilea sezon. Creatorii Tim Robinson și Zach Kanin iau în râs cele mai bizare și banale situații din viață. Din 30 mai, pe Netflix.

Filme documentare pe Netflix în luna mai

Queen Cleopatra

Queen Cleopatra Netflix

Ca ultim faraon al Egiptului, Cleopatra luptă să-și protejeze tronul, familia și moștenirea în acest serial documentar cu reconstituiri și interviuri cu experți. Din 10 mai, pe Netflix.

MCGrecgor Forever

Acest incendiar serial documentar descrie cariera lui Conor McGregor, care, cu loviturile sale brutale și cu limbajul colorat, s-a bucurat de mare succes în UFC. Din 17 mai, pe Netflix.

Vicim/Suspect

O jurnalistă anchetează în detaliu cazul unei femei acuzate de reclamarea în fals a unui viol și constată că există un tipar: autoritățile dau vina pe victime. Din 23 mai, pe Netflix.

Filme Netflix pentru copii și familie

Larva Family

Familia Larvelor crește! După ce în viața lor apare un pui de omidă, Red și Yellow sunt nevoiți să învețe rapid să fie părinți și să se descurce în noile condiții. Din 4 mai, pe Netflix.

Spirit rangers- sezonul 2

Filme pentru copii Netflix

Eddy, Summer și Kodi revin în parcul național Xus, unde învață despre natură și au parte de peripeții alături de noi vizitatori, dar și de vechi prieteni! Din 8 mai, pe Netflix.

The Creature cases – capitolul 3

Sam și Kit s-au întors pentru a aduna indicii și a rezolva alte mistere ale animalelor din întreaga lume, cu noi cazuri, noi atracții și noi creaturi prietene! Din 22 mai, pe Netflix.

Film românesc nou pe Netflix

Metronom

Metronom trailer

În România anului 1972, o fată merge la o petrecere pentru a asculta o emisiune radio interzisă și descoperă libertatea sexuală, dar totul devine un coșmar dictatorial.

Regizat de: Alexandru Belc

Scris de: Alexandru Belc

Produs de: Viorel Chesaru, Cătălin Mitulescu, Emmanuel Quillet, Ruxandra Slotea, Martine Vidalenc

Cu: Mara Bugarin, Șerban Lazarovici, Vlad Ivanov, Mara Vicol, Mihai Calin, Andreea Bibiri, Alina Berzunteanu, Mihnea Moldoveanu, Andrei Miercure, Mariuca Bosnea, Eduard Chimac, Marius Boboc, Tiberiu Zavelea, Briana Macovei, Pamela Iobaji, Ana Bodea, Alin Florea, Alexandru Conovaru.

Tilturi licențiate pe Netflix

Bad Boys I & II – din 1 mai

Inferno- din 1 mai

Legally Blonde – din 1 mai

Legally Blonde 2: red, white and blonde – din 1 mai

Spider-man – far from home – din 1 mai

The Blair witch project – din 1 mai

