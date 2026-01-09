Nominalizări notabile și favoriți

Printre nominalizații la categoria film se numără vedete precum Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Michael B. Jordan și Ariana Grande. Pentru televiziune, nominalizații includ Helen Mirren, Jenna Ortega, Jude Law și Glen Powell.

Thrillerul „One Battle After Another”, regizat de Paul Thomas Anderson, domină lista cu nouă nominalizări. Criticii din New York, Los Angeles, precum și National Board of Review, Gotham Awards și Critics Choice au desemnat deja filmul drept cel mai bun al anului. Anderson, care nu a câștigat încă un Glob de Aur sau Oscar, este considerat favorit la premiul pentru cel mai bun regizor.

Filmul, cu un buget de 130 de milioane de dolari, îl prezintă pe Leonardo DiCaprio în rolul principal, interpretând un revoluționar care se confruntă cu traume din trecut. Criticul Peter Bradshaw de la The Guardian l-a descris ca fiind „captivant și derutant”. Anderson a declarat la Critics Choice: „Este cea mai frumoasă perioadă pe care am avut-o făcând un film și simt că se vede.”

Timothée Chalamet, în prim-plan

Actorul Timothée Chalamet este un alt favorit, nominalizat pentru rolul său din comedia „Marty Supreme”. La doar 30 de ani, Chalamet este considerat un concurent puternic pentru premiul Globul de Aur la categoria cel mai bun actor într-o comedie sau musical. Filmul său a înregistrat 60 de milioane de dolari la nivel global, devenind cel mai mare succes al studioului A24 în Marea Britanie.

Într-un interviu recent pentru Vogue, Chalamet a afirmat: „Oamenii mă pot numi sârguincios și pot spune ce naiba. Dar eu sunt cel care chiar face asta aici.”

Jessie Buckley, o prezență remarcabilă

Actrița irlandeză Jessie Buckley este pregătită să câștige primul ei Glob de Aur pentru rolul din filmul „Hamnet”, o adaptare a romanului lui Maggie O’Farrell, regizat de Chloé Zhao și produs de Steven Spielberg și Sam Mendes. Buckley interpretează soția lui Shakespeare într-o versiune ficționalizată a evenimentelor din jurul piesei „Hamlet” și a pierderii fiului lor.

Criticul Peter Bradshaw a descris performanța lui Buckley drept „absolut seducătoare”, iar actrița a declarat despre rolul său: „A-ți pierde copilul este o posibilitate atât de inimaginabilă încât nu mi-o pot imagina.”

Filmele de succes precum „Sinners” de Ryan Coogler, cu șapte nominalizări, sunt de asemenea în centrul atenției. Filmul, cu Michael B. Jordan în rol principal, a generat 368 de milioane de dolari la box office și ar putea marca noi premiere pentru artiștii de culoare la Globurile de Aur. Coogler a declarat pentru Associated Press: „Cea mai mare lecție pentru mine este cât de mult îmi iubesc meseria.”

Ceremonia Globurilor de Aur va fi prezentată din nou de comediana Nikki Glaser, cunoscută pentru stilul ei energic. Ea a menționat într-un interviu că nu va face glume despre Julia Roberts, pe care o consideră „iubita Americii”.

Nominalizările pentru Premiile Oscar vor fi anunțate pe 22 ianuarie, iar ceremonia Globurilor de Aur de duminică va oferi o perspectivă asupra favoriților sezonului de premii. Începând cu 2029, Premiile Oscar vor fi difuzate pe YouTube, marcând o schimbare importantă pentru industrie.

