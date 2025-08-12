„Am întrebat ChatGPT despre ce e filmul meu şi a răspuns: «Dracula de Radu Jude nu este o adaptare clasică a romanului lui Bram Stoker, ci o reinterpretare radicală, plasată într-un cadru contemporan. Filmul urmăreşte povestea unui regizor care încearcă să monteze un spectacol despre Dracula, dar proiectul său se transformă într-o reflecţie asupra istoriei, propagandei şi identităţii naţionale. Pe măsură ce mitul vampirului se împleteşte cu realităţile sociale şi politice ale României actuale, filmul devine un eseu vizual plin de ironie şi comentariu critic. Radu Jude combină scene de repetiţii teatrale, imagini de arhivă şi reflecţii metacinematografice, rezultând un film hibrid, provocator şi profund autoreflexiv».

Nu mai am mare lucru de adăugat, decât că publicul va primi 14-15 poveşti, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, şi tot ce îşi doreşte «publicul larg» se află în film: nuditate şi sex, umor de proastă calitate, bătăi, sânge, cioace, şuşe, şuşanele, aşa, ca la porţile Orientului”, a spus Radu Jude.

Jurnaliștii de la „Le Monde” și „Corriere della Sera” au vorbit despre filmul „Dracula”

Jurnaliștii de la „Le Monde” și de la „Corriere della Sera” nu au fost însă deloc impresionați de noul film românesc, afirmând că este epuizant, iar poveștile din el sunt grotești și vulgare.

„Epuizant în cele 170 de minute ale sale, filmul ar vrea să fie pentru Radu Jude «o scrisoare de dragoste către Ed Wood», referindu-se la cel mai prost regizor din istoria cinematografiei. De fapt, ceea ce reiese din el este mai ales dorinţa de a profana totul, nu doar mitul naţional al lui Dracula, ci şi funcţia inteligenţei artificiale, precum şi posibilitatea de a reflecta asupra lumii de astăzi (citatele din Donald Trump şi Elon Musk sunt irosite). Dar, în cele din urmă, impresia este că s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l”, a scris Paolo Mereghetti în „Corriere della Sera”.

Iar cei de la „Le Monde” afirmă că „Dracula” este „o tragicomedie excesivă, hilară şi disperată”. În ficţiunea cineastului român, un scenarist testează diferite povestiri cu vampiri cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Filmul ajunge în România pe 31 octombrie 2025

„Anul acesta, regizorul s-a prezentat din nou pentru Leopardul de Aur cu «Dracula», un film monstruos despre inteligenţa artificială (AI) aplicată în cinema. Pitch-ul se rezumă la două rânduri: un scenarist, care probabil nu are energia necesară pentru a gândi, apelează la AI pentru a completa scenariul unui film cu vampiri. În halat, la biroul său, autorul în vârstă de treizeci de ani (Adonis Tanta) dă câteva instrucţiuni unei voci sintetizate, care, în schimb, propune cele mai grotești şi vulgare poveşti posibile.

Cineastul ezită uneori, nedorind să se complacă prea mult în mizerie, dar când îndrăzneşte, rezultatul poate fi hilar, ca atunci când îi cere inteligenţei artificiale să se inspire din filmul lui Carl Dreyer («Vampyr», 1932), într-o versiune mai comercială. De fiecare dată, software-ul execută şi trimite un fragment de câteva minute, pe care îl vedem pe ecran. Imaginea îmbină filmări reale şi creaţii generate de AI: culori stridente, desen neglijent, tot ce trebuie pentru a zugrăvi viitorul dezastruos al unei creaţii standardizate”, a scris cronicarul de la „Le Monde”.

Filmul „Dracula”, al lui Radu Jude, va fi lansat în cinematografele din România pe 31 octombrie 2025, distribuit de Independenţa Film.

