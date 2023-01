În gala de duminică, 8 ianuarie, a reality-ului „Casa iubirii”, cu o săptămână înainte de Marea Finală, spiritele s-au încins între concurenții dornici să prindă o șansă la unul dintre cele două premii de 75.000 de lei fiecare.

Tot în ediția de duminică, în urma voturilor telespectatorilor și a nominalizărilor contracandidaților, doi dintre concurenți au fost eliminați din emisiune. Alex și Emanuel, de la băieți, și Natalia și Andreea, din tabăra fetelor, au fost propuși spre eliminare, însă publicul a decis ca Alex și Andreea să părăsească competiția.

Zarurile au fost aruncate, chiar cu o săptămână înainte de Marea Finală „Casa iubirii”, Andreea Mantea a anunțat că un băiat și o fată, cei care au primit cele mai multe voturi în săptămâna care tocmai s-a încheiat, au drum liber și bilet către finala de duminică a reality-ului ce va fi difuzat de la 16:00 și 19:00, la Kanal D.

„Primii finaliști sunt Larisa și Sorin. Felicitări! Sunt foarte multe voturi strânse. Vă țin pumnii tuturor!”, a anunțat Andreea Mantea în emisiune.

După aproape 300 de zile în care concurenții au trăit la intensitate maximă fiorii dragostei, primul sezon al reality-ului prezentat de Andreea Mantea ajunge la final duminică, 15 ianuarie. Doi concurenți, un băiat și o față, vor fi câștigătorii sezonului, iar aceștia vor pleca acasă cu trofeele și cu cele două premii în valoare de 75.000 de lei fiecare. Nu pierdeți duminică, 15 ianuarie, finala primului sezon „Casa iubirii”, difuzată de la ora 16:00 și de la ora 19:00, la Kanal D.

Finala „Casa iubirii”, sezon 1

Primul sezon al reality show-ului „Casa iubirii” ajunge la final pe 15 ianuarie. După o adevărată călătorie în căutarea dragostei, o fată și un băiat vor fi desemnați, prin votul publicului, câștigătorii sezonului. Aventura extraordinară de la „Casa iubirii” își va afla deznodământul duminică, 15 ianuarie, când cei doi câștigători vor pleca acasă cu trofeele și cu cele două premii în valoare de 75.000 de lei fiecare.

Mereu alături de concurenți, trăind emoțiile alături de ei pe tot parcursul sezonului, Andreea Mantea spune că așteaptă nerăbdătoare momentul în care va afla cine sunt câștigătorii.

„Iată că, după atâtea luni, vine mult așteptatul moment, Marea Finală «Casa iubirii»! După aproape un an de trăiri intense, de limite depășite, de fiori de iubire, de lupte interioare și lacrimi de tristețe și fericire, iată că primul sezon al emisiunii ajunge la final. Am și eu emoții uriașe, atât pentru mine, cât și pentru ei, pentru că a fost o perioadă lungă, foarte intensă în trăiri; concurenții mi le-au transmis de fiecare dată. Cei care și-au demonstrat cel mai mult iubirea să câștige! Le țin pumnii și ne vedem în finală! Telespectatorii au fost alături de ei în număr foarte mare și pentru asta le mulțumesc din tot sufletul. S-a demonstrat, într-adevăr, că iubirea există, am reușit să facem lucruri pe care poate mulți dintre concurenți, când au pășit în «Casa iubirii», nu le credeau posibile. Și-au dorit să se îndrăgostească, să își găsească iubirea; s-au întâmplat multe lucruri frumoase!”, spune Andreea Mantea.

