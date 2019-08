„Era o zi de sâmbătă, tatăl meu s-a dus la un vechi prieten de al lui, undeva în Periş, stăteau la un grătar, piscină. Eu eram undeva în Colentina. Pe mine m-a sunat cel mai bun prieten al lui că tata a suferit un infarct. Nu mi-au spus că a decedat. Am ajuns acolo şi în momentul în care m-am dat jos din maşină am văzut o maşină din poliţie, m-am întâlnit cu o salvare pe drum. A venit poliţistul la mine şi mi-a spus: Condoleanţe! Nu am mai avut reacţie. Am rămas stană de piatră.

Eu îl luam de acasă, ştiam ce mănâncă, îl duceam la piaţă, nu mai fuma la fe de mult, nu mai bea la fel de mult. Nu pot să îmi explic. Tatăl meu nu a fost genul de om să se plângă. Ţinea totul în el. Supărările s-au adunat, cu firma, cu proiectele, cu căsniciile”, a spus Maximilian Toader la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Era fericit. Îi dorea să muncească alături de mine, voia să mă înveţe meseria aceasta, cu piscinele. Făceam planuri împreună”, a mai spus Maximilian Toader.

