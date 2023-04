Fiul Luminiței Anghel, de nerecunoscut. Cum arată David Pușcaș acum și în ce relație este cu mama lui. „Stau cu săptămânile nespălat”

Relația dintre Luminița Anghel și David a devenit mai dificilă cu trecerea anilor, iar tânărul a provocat scandaluri după scandaluri. Astfel că, artista a decis să rupă legătura cu David, pentru a nu mai intra în conflict cu acesta.

„Nu aruncați cu roșii. Eu când sunt în depresie și stau ca legumă infectă în pat și aștept să mă mănânce gândacii și viermii și bolile. Stau și cu săptămânile nespălat pe dinți și pe corp. Cam așa se manifestă la mine depresia”, a spus David Pușcaș, într-un vlog, potrivit rețeteșivedete.ro.

David Pușcaș, susținut de Dana Marijuana

În toamna anului trecut, artista Dana Marijuana a povestit că l-a ajutat pe David, mărturisind că îl consideră ca și pe copilul său. „David Pușcaș vine des pe la mine, îl sfătuiesc, când are probleme, sunt și mama lui, dar și mama tuturor. Țin la el, e ca și copilul meu, trebuie să am grijă de el, când e în preajma mea.

O cunosc și pe mama lui, pe Luminița Anghel. Nu știu el ce proiecte muzicale mai are, poate, pe viitor, vom și colabora. Momentan, nici eu nu am mai scos nicio piesă, am unele în lucru”, a declarat Dana Coteanu pentru Ego.

„Mi-am făcut datoria cât s-a putut”

În primăvara anului trecut, Luminița Anghel a făcut primele declarații, după ce David Pușcaș, fiul ei adoptiv, a făcut mai multe declarații dureroase în cadrul emisiunii online „În oglindă”. Artista susține că și-a făcut datoria de mamă.

Conflictul dintre Luminița Anghel și David Pușcaș durează de ceva ani și pare că nu mai există nicio șansă de împăcare, deși de-a lungul timpului au mai fost momente în care au încercat să șteargă totul cu buretele.

Artista a avut o primă reacție după ce a auzit acuzațiile care i se aduc de către băiatul pe care l-a adoptat în urmă cu mai mulți ani. Vedeta preferă să nu mai intre în acest scandal și consideră că și-a făcut datoria de mamă atât cât a putut.

„Prefer să nu comentez. Mi-am făcut datoria cât s-a putut. Am pus punct. Poate să spună ce dorește. Viața merge înainte. Dumnezeu are grijă de toți, în funcție de fapte”, a declarat Luminița Anghel, pentru WOWbiz.ro.

