După o carieră lungă în televiziune, Florin Călinescu a decis să se retragă definitiv. Nu mai vrea să apară la TV decât în calitate de invitat la emisiunile care le urmărește cu drag. De asemenea, actorul nu ar spune nu dacă ar primi un proiect într-un serial TV sau film.

„Nu mă mai întorc în lumea televiziunii! Sau dacă se va întâmpla, o voi face doar ca invitat al unor persoane, pe care voi considera că trebuie să le onorez. Sau poate doar în ficțiune, filme, seriale și alte chestii!”, a declarat Florin Călinescu pentru impact.ro.

Actorul este atent la evoluția pieții cinematografice interne. Florin Călinescu a primit propunerea de a juca într-un film și a acceptat proiectul.

„E foarte bine că se produc filme, în special pe bani particulari, dar și că lumea merge la ele. Ăsta e cel mai important lucru. Dacă mi se propune un scenariu, îl citesc și voi vedea. De propus, mi se mai propune. Spre exemplu, voi juca într-un film vara asta!”

După ce s-a retras din televiziune, Florin Călinescu se gândește să facă propriul film pe care și-ar dori să-l regizeze singur. S-a apucat de scris scenariul, însă nu a vrut să ofere prea multe detalii despre proiectul său.

„Mă străduiesc să scriu eu un film și să-l produc tot eu. Voi vedea, cine știe, poate îl voi și regiza? Momentan, îl scriu, nu pot oferi detalii, fiind inspirat dintr-o realitate îmbunătățită de considerațiile mele personale”, a venit el cu câteva precizări.

Recomandări Cazul Iulia Marin poate produce o schimbare importantă. Până acum, românii puteau merge gratis la terapie, dar mecanismul era complicat. Colegiul Psihologilor propune altceva

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Florin Călinescu împlinește 67 de ani

Florin Călinescu împlinește astăzi, 29 aprilie, 67 de ani. Fostul prezentator TV și-a făcut planurile pentru ziua sa de naștere și va petrece în familie. Băiatul actorului va veni să își serbeze tatăl.

„Respect alte tradiții cu care am crescut. De ziua mea, îmi chem băiatul, îmi chem nora. Așa, două, trei persoane din apropiere. Mă străduiesc să trăiesc 365 de zile interesante și importante. Ziua mea de naștere ar fi a 366 zi a anului! La mine, ziua de naștere nu e cea mai importantă. Așa a fost mereu, și când eram adolescent, tânăr și acum bătrân. Nu s-a schimbat nimic, de la naștere până în prezent!”

Florin Călinescu deține mai multe proprietăți

După ce s-a retras din televiziune, Florin Călinescu a decis să se retragă la țară, unde să aibă parte de mai multă liniște. A ales să se mute în casa părintească din județul Argeș, însă nu a renunțat complet la viața agitată din Capitală.

Recomandări „Uneori, cel mai mare obstacol pentru educația copilului e chiar părintele”. Lecția de viață învățată în California de un tânăr programator român

Într-un interviu pentru CANCAN, Florin Călinescu a mărturisit că deține mai multe proprietăți în țară, dar și în străinătate. El și-a investit banii câștigați de-a lungul anilor în case.

„Nu m-am mutat definitiv la țară. Am o tactică, mi-am făcut niște locuri în care când mă plictisesc de condus mașina să mă opresc să stau câte o săptămână, am mai multe case în mai multe locuri, dar nu le popularizez. Am și la mare, dar nu la noi, dar și la munte. Peste tot”.

Playtech.ro Vedeta care făcea furori în anii ‘90 a ajuns să caute în gunoaie pentru a se hrăni. Drama pe care o trăiește în prezent Loni Willison

Viva.ro Elena Udrea, despre zvonurile care au circulat ani de zile. Care este adevărul despre relația cu Traian Băsescu: 'Am avut...'

TVMANIA.RO Andreea Esca, moment stânjenitor în fața socrilor săi. Ce s-a întâmplat când a mers în vizită la ei

Observatornews.ro "Ferească Dumnezeu!" Dezastru pe un drum din Botoșani, după ce o șoferiță a intrat cu mașina pe contrasens. Bucăți din caroserii au zburat pe șosea

Știrileprotv.ro Șocul unei femei care a aflat că un păianjen și-a făcut culcuș în urechea sa. Insecta și-a depus ouăle | VIDEO

FANATIK.RO Topul soțiilor sau soților de politicieni cu cele mai mari salarii. Demnitarii care sunt colegi cu propriile neveste

Orangesport.ro BREAKING NEWS | FCSB are un nou patron. Mihai Stoica a confirmat: ”E gata! S-a făcut cedarea”

Unica.ro Carmen Iohannis s-a îmbrăcat în alb în Argentina și nu a dat greș. Ce detalii au atras atenția