Spre deosebire de varianta clasică, care presupune ore întregi de pregătire și fierbere, bucătarul a propus o rețetă rapidă, simplă și extrem de gustoasă. Preparatul a devenit viral pe rețelele sociale, fiind apreciat atât de gospodinele care îl încearcă pentru prima dată, cât și de cei care caută soluții mai rapide pentru mesele de zi cu zi.

Succesul acestei rețete se datorează nu doar rapidității cu care se gătește, ci și ingredientelor alese cu grijă. Florin Dumitrescu, celebrul jurat de la MasterChef, a reușit să îmbine simplitatea legumelor coapte cu prospețimea ierburilor aromatice, oferind un gust proaspăt, dar în același timp familiar.

Astfel, zacusca reinterpretată de celebrul chef s-a transformat într-o alternativă perfectă pentru cei care iubesc tradiția, dar nu au timp pentru procese complicate de conservare și fierbere.

Lista de ingrediente

Pentru o porție de zacuscă rapidă după rețeta lui Florin Dumitrescu, ai nevoie de:

1 ardei kapia

1 vânătă

1 ceapă

2 căței de usturoi

2-3 frunze de busuioc verde

2-3 linguri de ulei de floarea-soarelui

5-6 roșii cherry

sare și piper

Mod de preparare

Rețeta lui Florin Dumitrescu are la bază câteva ingrediente clasice: vinete, ardei kapia, ceapă și roșii. Însă, diferența o fac adaosurile de busuioc verde și usturoiul, care dau o savoare aparte, mai mediteraneană. În plus, roșiile cherry înlocuiesc sosul clasic de roșii și oferă un echilibru între dulceață și aciditate.

Procesul începe prin coacerea vinetei și a ardeiului, un pas care conferă gustul autentic de zacuscă. Între timp, ceapa și usturoiul sunt sotate în ulei de floarea-soarelui, baza care asigură consistența preparatului. Legumele sunt apoi combinate, lăsate să se pătrundă și asezonate cu sare și piper după gust.

Rezultatul este o zacuscă ce poate fi savurată atât caldă, imediat după preparare, cât și rece, alături de pâine proaspătă sau ca garnitură la diferite fripturi. Chef-ul sugerează și mici variații: adăugarea de cimbru sau foi de dafin pentru un plus de aromă sau un morcov ras pentru o notă mai dulce.

Cum se diferențiază rețeta de varianta tradițională

Tradițional, zacusca necesită o cantitate mare de legume gătite și fierte timp de câteva ore, pentru a obține textura catifelată. În schimb, rețeta lui Florin Dumitrescu este gândită pentru a fi preparată rapid, în doar câteva zeci de minute, fără a compromite gustul.

În timp ce zacusca clasică se face, de obicei, în cantități mari, pentru a fi pusă la borcan și păstrată peste iarnă, varianta propusă de celebrul chef este mai degrabă una de moment, potrivită pentru o cină rapidă sau un prânz savuros.

Această abordare modernă arată cum un preparat tradițional poate fi reinterpretat pentru stilul de viață actual. Prin alegerea unor ingrediente proaspete și prin simplificarea tehnicilor, Florin Dumitrescu oferă o rețetă accesibilă tuturor, fără a diminua valoarea gustului autentic pe care românii îl iubesc.