Potrivit unei postări pe care a făcut-o pe Instagram, chef Florin Dumitrescu și-a lăsat mustață și a dezvăluit că timp de 10 zile nu se va bărbieri. Doar că soția lui nu pare a fi de acord cu decizia pe care celebrul bucătar a luat-o.

Florin Dumitrescu și-a lăsat mustață în vacanță

„Noul look pentru următoarele zece zile. Deja e tragedie în casă, se cer petiții, sunt amenințat cu preșul, dar eu tot nu mă las. În numele tuturor bărbaților care își cer dreptul la mustață, zic: țineți mustața sus”, a scris Florin Dumitrescu pe celebra rețea de socializare.

La scurt timp, fotografia s-a viralizat: a adunat aproape 5.000 de like-uri și aproximativ 150 de comentarii din partea internauților! „Zici că ești Borat”, „Sandu Ciorbă varianta 2025”, „Florin Emilio Escobar Gaviria, de acum înainte” și „Zici că ești Ron Jeremy” au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Deranjată de noul look pe care l-a adoptat vedeta de la PRO TV, Cristina Dumitrescu, soția lui, a făcut un sondaj pe Instagram, la story, pentru a afla dacă fanii sunt încântați de mustața lui Florin Dumitrescu sau dacă acesta ar trebui să renunțe la ea.

„Să își dea jos mustața sau nu?”, a întrebat soția lui Florin Dumitrescu. Iar rezultatul nu a lăsat loc de interpretări: 76% dintre internauți au răspuns „Da”, în timp ce 24% au spus „Nu”.

Juratul de la MasterChef, poreclit Pablito de către soție

Pentru că nici așa nu a reușit să-l convingă pe juratul de la MasterChef să își radă mustața, Cristina Dumitrescu a revenit cu un nou mesaj și l-a poreclit Pablito pe Florin Dumitrescu, făcând aluzie la Pablo Escobar.

„Sunt într-o situație disperată și nu știm cum să scăpăm de Pablito. Vreau să apelez la voi să mă ajutați, pentru că și fetele, și eu suntem într-o situație gravă. Acea mustață nu se dă jos de la sine și el nu vrea să o dea jos sub nicio formă. N-am făcut asta niciodată, așa că, apelez la voi, am nevoie de ajutorul vostru să scăpăm. Vă rog, haideți să facem o petiție să dăm mustața jos. Ajutor! Deja îmi e rușine să ies pe plajă cu el”, a scris pe Instagram soția celebrului bucătar.

