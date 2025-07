În vârstă de 56 de ani, Florin Piersic jr a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie sinceră, în care apare alături de fiica sa, surprinsă într-un moment de complicitate și naturalețe într-un magazin. Imaginea, care a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii pozitive, îi arată pe cei doi într-un selfie realizat în oglindă.

Florin Piersic jr, cu fiica lui la cumpărături

Florin Piersic jr zâmbește larg, cu un aer relaxat, purtând un tricou simplu negru și un rucsac, detalii care completează perfect lookul său casual, dar marcat de personalitate – inclusiv prin tatuajul vizibil de pe antebrațul stâng. Ceasul elegant și brățara din piele accentuează stilul său autentic.

Alături de el, Sonia, fiica sa, apare cu o expresie calmă și atentă. Poartă ochelari și are părul prins în două codițe lejere, cu șuvițe roșcate care îi oferă un look modern și fresh. Cei doi par a se bucura de un moment simplu, dar plin de semnificație – o plimbare tată-fiică, fără pretenții.

Pe fundalul imaginii se observă rafturi cu încălțăminte sport, iar mesajul de pe perete – „Be the girl who decided to go for it” – pare să completeze subtil povestea vizuală, într-un mod simbolic, poate chiar motivațional pentru Sonia.

Apariția a fost întâmpinată cu emoție de fani, mulți dintre ei felicitându-l pe Florin Piersic jr pentru naturalețea și apropierea sinceră față de fiica lui. „Ce poate fi mai frumos?! Rămâneți favoriții mei, plus Do.”, a scris un fan.

„Ce mai frumoși! Să vă trăiască fata!🥰”, a comentat altcineva. „Ce frumoși sunteți💕 multă baftă în continuare”, i-a transmis alt fan lui Florin Piersic jr.

Ce pasiune are Sonia

Sonia, rodul relației dintre Florin Piersic jr și actrița Dorina Chiriac, și-a câștigat deja aprecierea în lumea artistică, demonstrând un talent deosebit în domeniul desenului și ilustrației. Multe dintre lucrările sale au impresionat prin maturitatea artistică și expresivitatea lor, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că viitorul său profesional este deja conturat în arta vizuală.

„Fiica mea este un geniu. Asta vine cu suișuri și coborâșuri, dar chiar și așa, sunt recunoscător pentru fiecare secundă în care îmi permite să intru în lumea ei magică”, spune actorul despre fiica lui.

Nu este pentru prima oară când Florin Piersic junior vorbește despre Sonia lui în termeni elogioși, pentru că o adoră și o admiră. „Sonia e un geniu. Îmi pare rău că eu, ca părinte, spun asta, dar nu o spun de suprafață. Chiar e. Îmi pare rău că spun asta.

Iar geniul vine la pachet cu niște dificultăți, nu e simplu. Cu ea nu te înțelegi la orice oră și oricând. Dar ea desenează într-un fel la care eu nici măcar nu pot visa. Eu nu înțeleg cum a făcut desenul ăla”, spunea el într-un interviu cu Denise Rifai, din 2022, de la Kanal D, potrivit Libertateapentrufemei.ro.

Boala de care suferă fiica lui Florin Piersic jr

Deși relația dintre Florin Piersic jr și Dorina Chiriac s-a încheiat în 2008, cei doi au continuat să colaboreze în creșterea și educația fiicei lor. În plus, Dorina Chiriac este cunoscută pentru implicarea sa în sprijinul părinților ai căror copii suferă de epilepsie, o afecțiune cu care și Sonia se confruntă, potrivit cancan.ro. Actrița a fondat organizația Epic Family, destinată susținerii familiilor afectate de această provocare medicală.

„Am cerut ajutor după mulţi ani. Părinţii tac din decenţă, pentru că nu avem dreptul să pretindem altora să treacă prin ce trecem noi. Suntem 7 deocamdată. În fiecare an sunt diagnosticaţi 3000 de copii cu afecţiuni din acest spectru. Părerea noastră despre epilepsie este greşită, de Ev Mediu”, spunea ea, în 2019.

Pe lângă Sonia, Florin Piersic jr mai are un fiu, dintr-o relație anterioară cu fosta jurnalistă Andreea Cipcă.