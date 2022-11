Florin Piersic Jr., 54 de ani, a developat amintiri și experiențe personale în cadrul interviului-maraton din cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D. Și, bineînțeles, a vorbit despre relația cu celebrul său tată, Florin Piersic, 86 de ani, una care este distantă, juniorul nesfiindu-se să explice care sunt motivele.

În 1974, Florin Piersic și Tatiana Iekel au divorțat, iar la acea vreme Florin Piersic Jr. avea doar 6 ani. A rămas în grija mamei, iar pe celebrul actor l-a văzut rar. Despre marele actor, Florin Piersic Jr. a spus că nu îl acuză că nu a știut să fie tată. Cu toate că amândoi vorbesc laudativ unul la adresa celuilalt. Chestionat frontal de către Denise Rifai dacă și-ar fi dorit ca tatăl său să nu fie celebrul actor, Piersic junior a răspuns la fel de direct.

Întâmplarea de la „Trandafirul galben”

„Da, mi-am dorit de mai multe ori, dar mai ales în adolescență. Adolescența mea fiind prelungă, până în 30 de ani, pot să spun că mi s-a întâmplat, da. Dar în același timp, dacă stau să judec cum au fost lucrurile, el a fost un fel de idol la o anumită vârstă. Nu știe multă lume că eu dădeam 6-7 lei la cinema să văd «Trandafirul Galben» (film celebru cu Florin Piersic din seria „Mărgelatu” – n.r.), doar pentru că îmi plăcea o secvență din film. Îmi plăcea o secvență de la început când trăgea cu pistolul. Apoi mă plictiseam că erau doar boieri acolo. El a fost un fel de idol, până pe la 17-18 ani, apoi au intervenit alte influențe. Mergeam la cinematecă, îi vedeam pe Pacino, pe DeNiro, învățam engleză”, a mărturisit Florin Piersic Junior.

„El e un fenomen”

Bărbatul ajuns acum la 54 de ani și-a creionat propria poveste a vieții, fiind unul dintre cei ce au pus bazele filmului independent și experimental în România. Actor de film, inclusiv în producții hollywoodiene, de teatru, Piersic Jr. se ocupă de traducerea de texte pe care le pune în scenă.

„La mine nu a fost un țel să îl depășesc pe tata. Ar fi fost aberant pentru că el nu poate fi depășit. El e un fenomen și asta știe toată lumea. Eu sunt mulțumit că mi-am găsit drumul. Drumul a fost diferit și asta a fost norocul meu, dar nu am avut niciodată pretenția să mă lupt cu el ca să îl depășesc”, a precizat fiul despre tată.

„A existat o competiție între noi”

Piersic junior pe același afiș cu Piersic? Niciodată! În ciuda loviturii de marketing care ar fi.

„A existat întotdeauna o competiție între noi, fie că el a vrut sau nu a vrut să o recunoască. Când a venit la mine la teatru, ca spectator, a făcut cumva să iasă în evidență. Eu știu că el nu are cum să nu iasă în evidență, dar îl cunosc mai bine și în anumite declarații am putut să citesc, printre rânduri, și să îmi dau seama ce gândește cu adevărat. Lui nu îi convine că am mers în niște zone în care el nu a avut acces și nu și-a dat voie. E ciudat că a văzut un film, precum «Killing Time» de exemplu, și apoi s-a gândit că ar fi jucat și el acolo. A doua zi a uitat pentru că a fost luat de valul lui și de zona lui de interes.

Am fost la el la Cluj special ca să citesc o piesă și a citit-o excepțional la prima vedere. Mai multe personaje pe care el trebuia să le joace în piesă. După ce a citit, cu o intuiție formidabilă a zis așa: «Crezi că o să intereseze pe cineva chestia asta?». Și atunci m-am gândit: «Dar eu de ce să mă lupt doar pentru o chestie de marketing?». Să fie Florin Piersic și Florin Piersic Junior pe același afiș, nu are rost, nu ne vom întâlni niciodată pe scenă”, a conchis Florin Piersic Junior.

