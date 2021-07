Florin Răduță, câștigătorul „X Factor”, sezonul 5, noi declarații despre starea de sănătate: „Voi lua tratament”

Florin Răduță a mers ieri la unul dintre spitalele din București. Acolo a suferit o anestezie. Nu a dezvăluit însă dacă a suferit o operație sau alt timp de intervenție, ce a ținut să sublinieze e că are un răspuns la problemele lui.

Tumoara s-a absorbit de la sine, fără tratament.

„Astăzi a fost o zi atât de grea pentru mine, dar măcar am un răspuns. După cum observați, și pe patul de spital tot cu circul sunt după mine, m-am drogat de la anestezie și mi-a plăcut. Râdeam ca prostul întruna și nu îmi aduc aminte nimic. Cred că nebunia și umorul ăsta m-au ajutat să trec peste orice în viață! Vin cu vești bune și cred că rugăciunile mele și ale celor care mă iubesc au funcționat… M-a ținut Dumnezeu în mână și nu m-a lăsat, chiar dacă câteodată mă zvârcolesc.

După 7 luni de chin am un răspuns. Am înțeles că acel polip s-a format și starea mea de sănătate s-a înrăutățit extraordinar din cauza tratamentului la care am făcut șoc.”, a notat tânărul pe Instagram.

„Polipul a fost descoperit acum o lună și jumătate și se pare că s-a reabsorbit miraculos de la sine în acest timp fără tratament. Nu mai există inflamație la nivelul stomacului și pare că este foarte curat și nu își explică nimeni cum a trecut de la sine… când eram programat pentru biopsie și nu mai există nici o inflamație sau polip? Dumnezeu e mare.”, a mai adăugat cântărețul.

Florin Răduță își dorește tare mult să revină la pasiunea lui, să facă din nou muzică. Încă o perioadă va trebui să se concentreze la starea lui de sănătate.

„În continuare voi avea tratament și regim pe o perioadă, dar pentru mine sunt o lecție și o binecuvântare… Dumnezeu are grijă de mine. Sunt liniștit și pentru mine liniștea înseamnă fericire.”, a precizat artistul.

