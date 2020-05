De Denisa Macovei,

Chiar dacă și-a făcut debutul într-un reality show în care era monitorizată 24 de ore din 24, în ultimii ani, Andreea Vasile a preferat să nu vorbească deloc de viața ei personală. Totuși, de când a devenit mămica unui băiețel, actrița a povestit despre provocările unui părinte la început de drum.

„Nu m-am hotărât să devin mamă, cred că e o chestiune care se naște natural, atunci când întâlnești un om pe care-l iubești și alături de care îți dorești să-ți petreci tot restul vieții. Cel puțin la mine lucrurile s-au întâmplat așa. În momentul în care am întâlnit omul alături de care mă vedeam îmbătrânind și pe care îl idolatrizam, pentru că mi se pare și în continuare că e cel mai bun, mișto, fain, deștept om de pe planetă, atunci a fost prima dată când m-am gândit că mi-aș dori un copil, iar asta s-a întâmplat. Alexandru Mihai are un an și aproape o lună”, a povestit Andreea într-un podcast de parenting pe secom.ro. Deși păstrează în continuare mister în jurul tatălui copilului ei, Andreea îl descrie ca bărbatul pe care l-a visat ca tată pentru fiul ei.

„Tot suportul îl am de la prietenul meu, Tudor. E mereu lângă mine și mă ajută foarte tare pentru că uneori clachez. Clachez și am sentimentul că uneori nu fac suficient sau că nu fac ce trebuie și el îmi spune să mă uit la copil, dacă copilul ei bine, înseamnă că am făcut bine. L-am crescut singuri, am încercat să găsim o bonă, ne mai ajută mama din când în când. Părinții mei sunt din Râmnicu Vâlcea și puteau să vină doar în weekend pentru că mama încă lucrează și în perioadele în care eu am avut filmări, pentru că am filmat încă de când avea Alexandru o lună, mai venea mama să mă ajute. Înainte să înceapă nebunia cu izolarea, găsisem o bonă. Nu mai aveam cum, pentru că începeam și la teatru repetiții și asta însemna că trebuie să fiu musai 7 ore pe zi acolo. Am găsit o bonă care a venit două zile, după care a început izolarea și nu a mai venit”, a mai spus Andreea Vasile.

