Fosta soție a lui Daniel Pavel și actuala iubită a acestuia, împreună de Crăciun. „Ne-am regăsit în formulă completă”

„Fiul meu a venit de sărbători în țară, alături de mama lui. Mă bucur tare mult că în acest an am fost cu toții la masă și ne-am bucurat de energia frumoasă pe care o aduc sărbătorile de iarnă.

Ana l-a cunoscut atât pe fiul meu, cât și pe mama lui. De altfel, în această vară am petrecut cu toții timp în România, dar și în Viena. Totodată, la masa de Crăciun ne-am regăsit în formulă completă”, a declarat Daniel Pavel pentru Click.

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii „Survivor România”, se iubește de un an cu Ana Maria Pop, care e avocat. Într-un interviu pentru playtech.ro, vedeta a făcut dezvăluiri despre relația lor, despre cum se comportă iubitul cu ea.

Ana Maria l-a lăudat pe Daniel Pavel nu doar pentru cariera lui, dar și pentru omul care e dincolo de camerele de filmat. „Este din punctul meu de vedere, pentru că, desigur, probabil că avem chimia noastră și așa ne-am găsit, este bărbatul pe care îl căutam.

Dezbaterea „Teambuilding" se aprinde: „Filmul ironizează și naționalismul dacopat, dar și presiunea corectitudinii politice"

Este un om foarte cald, foarte atent, foarte romantic, deși poate unii nu ar spune asta, atent la detalii și foarte muncitor, foarte ambițios”, a spus vedeta. În ceea ce privește sacrificiile pe care le-a făcut pentru relația lor, Ana Maria a explicat că ea a renunțat la jobul la firma la care lucra, pentru a porni pe calea afacerilor alături de Daniel Pavel.

„A fost să las jobul pe care îl aveam înainte și să mergem împreună pe calea antreprenoriatului. Pe lângă faptul că îmi păstrez cariera în domeniul juridic, avem și niște joburi împreună. Asta a însemnat să renunț la compania cu care colaboram înainte.

Ăsta cred că a fost cel mai mare compromis până acum”, a zis iubita lui Daniel Pavel, care primește multe dovezi de iubire din partea acestuia.

„Nu te aștepți niciodată. Daniel, când face surprize, sigur nu e cu o ocazie, nu e de Crăciun, nu e de Paște, nu e de Valentines Day, e out of the blue. De exemplu, îți aduce flori, cele mai surprinzătoare flori, nu cele care știe că îți plac, sunt cele care îi plac lui și pe care ajungi să le iubești pentru că îi plac lui”, a mai adăugat ea pentru Playtech.

