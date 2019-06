Fostul iubit al Flaviei Mihășan joacă în serialul „Sacrificiul”. „Am fost curios”

Absolvent al U.N.A.T.C., Alexandru Ion nu este la prima întâlnire cu platourile de filmare. Alexandru este unul dintre fondatorii Festivalului de Teatru Tânăr Ideo Ideis din Alexandria și a jucat în numeroase pelicule, dar și piese de teatru precum: „Furtuna”, „Îngeri în America”, „Cine iubește plătește, „Înapoi în iarnă”, „Cea mai călduroasă zi din an” sau „The History Boys”. De asemenea, Alexandru prezentat în 2018 emisiunea „Vreau azi de la Alo Shop”, la Antena Stars şi a fãcut parte din distribuţia producţiei „Atletico Textila”.

„Am primit cu entuziasm propunerea de a juca în serialul Sacrificiul, pentru că știu de proiectele doamnei Ruxandra Ion de foarte multă vreme și mai știu că a construit o echipă foarte frumoasă de-a lungul timpului. Recunosc că am fost curios multă vreme să aflu cum arată aceste producții în interiorul echipei și iată că acum am ocazia să descopăr. Mă bucur că am oportunitatea să cunosc oameni noi și povești noi în acest proiect, într-un mediu în care îmi place să cred că va potența creativ posibilitățile fiecăruia dintre noi, cei care facem parte din distribuție. Personajul meu, Alin, ar trebui să vină ca o surpriză în viețile celorlalți și va apărea pentru a scoate din liniștea cotidiană anumite personaje. Totodată are iz de antagonist, ceea ce îmi place, pentru că e prima oară când joc acest gen de personaj. Am obosit să fiu băiatul bun, așa că vreau să descopăr cum e să fii băiatul rău”, a declarat Alexandru Ion.

Proaspăt absolventă a U.N.A.T.C., Alina Florescu se alătură și ea distribuției serialului Sacrificiul. În ciuda vârstei fragede, Alina a făcut deja parte din distribuția mai multor piese de teatru în cadrul U.N.A.T.C. ca „Hamlet”, „O noapte furtunoasă” sau „Îmblânzirea scorpiei”.

