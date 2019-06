Alina Mungiu-Pippidi, politolog, despre evenimentele de la Chișinău: E o înțelegere fără precedent între Occident și ruși. Plahotniuc e izolat, dar vor fi câteva zile grele

Politologul Alina Mungiu Pippidi a comentat pentru Libertatea criza politică de la Chișinău, după ce Curtea Constituțională, favorabilă lui Plahotniuc si Partidului Democrat, a desființat, duminică, Parlamentul si l-a suspendat pe președintele Igor Dodon.

Sâmbătă, socialiștii președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și blocul pro-european ACUM, condus de Andrei Năstase și Maia Sandu, au convocat o ședință parlamentară extraordinară și au semnat un acord de ”dezoligarhizare” a țării, îndreptat împotriva Partidului Democrat condus de Vladimir Plahotniuc.

Libertatea: Era previzibilă o astfel de situație?

Mungiu-Pippidi: Situația era integral blocată, se ajunsese la momentul în care domnul Plahotniuc, practic, ajunsese un fel de arbitru între Est și Vest. El era principalul captor al statului, pusese mâna pe mai toate instituțiile judiciare de acolo, inclusiv pe instituțiile anticorupție și cu asta îi ținea în mână pe ceilalți. Anulase niște alegeri anul trecut, era în situația de a fi arbitrul jocului, îi șantaja pe ceilalți, să se coalizeze cu el. Nu reușise în alegeri să ia mai mult de o treime. Ce s-a întâmplat, după părerea mea, e că, într-un mod fără precedent, a avut loc o înțelegere între Occident și ruși. O înțelegere prin care Plahotniuc a fost eliminat și s-a acceptat această coaliție, care poate să pară ciudată, a celor pro-Europa cu fostul partid socialist. Deci e fără precedent, dar consider că e un lucru pozitiv, că Occidentul a găsit soluția să nu ajungă să fie șantajat de un astfel de personaj.

Încotro credeți că se îndreaptă cursul evenimentelor? Se va ajunge la represalii, la proteste de stradă?

Ceea ce spun eu este o deducție, nu am fost de față, dar sunt printre cei care au trimis nenumărate scrisori cancelariilor occidentale despre situația de la Chișinău, indescriptibilă, cu Plahotniuc care a pus mâna pe instituțiile anticorupție și le folosește contra democrației. Dar dacă eu am dreptate, și văd că semnalele merg spre asta, toată lumea pare să fie de partea noii coaliții, deci dacă Plahotniuc e izolat, va rezista câteva zile. O să dea un recital, din care o să reiasă că a fost justă decizia de a fi izolat. Nu ai cum să reziști, dacă nu ai de partea ta nici americanii, nici rușii, nici UE, oricât ai avea susținere în România, că el este un băiat al serviciilor secrete, cu dublă identitate, are două nume, unul românesc. Plahotniuc e un model despre cum pot serviciile noastre secrete să conducă o țară, când le lași pe ele, ăsta e genul lor de metode, asta promovează.

”Poliția moldovenească nu pune mâna pe arme”

Putin nu a avut niciun amestec?

Eu aș fi reticentă în a spune că Putin a pus mâna pe Republica Moldova. În realitate, e un caz unic în care toată lumea s-a aliniat contra unei mari figuri de crimă organizată. Prioritatea este eliminarea acestei figuri. Vor fi câteva zile grele. Plahotniuc n-o să renunțe la insula lui fără să tragă ultimul cartuș. El într-adevăr controlează multe instituții. Moldova, prin situația ei geopolitică, nu poate să fie izolată de un cap al crimei organizate.

Există riscul să tragă cartușul ăsta în mulțime?

Drept să spun, nu prea cred asta. Armata nu este infiltrată de rețeaua lui Plahotniuc. Serviciile secrete din Moldova nu prea trag. Rămâne poliția. Mă îndoiesc că o să tragă. Ar fi fără precedent. Amintiți-vă cum a fost cu protestele de pe vremea comuniștilor, acum zece ani. Au fost brutalități, oameni arestați, dar n-a murit nimeni. Asta-i partea bună să fii în Europa. Nu pune poliția moldovenească mâna pe arme.

Vreo asemănare cu România?

Nu, nu e nici o asemănare. România e foarte plurală. Bătălia care a avut loc în ultimii doi ani arată că puterea e împărțită. Serviciile, sau cea mai mare parte dintre ele, sunt de partea președintelui, alte instituții ale statului sunt cu coaliția la guvernare. Dar e un avertisment și pentru noi, cum principalele instituții anticorupție pot fi capturate, că Plahotniuc de asta a ajuns așa mare și tare. Trebuie să fim atenți. Mai bine mai complicat, mai bine mai multe instituții, nu câteva și foarte puternice, pentru că devin o tentație.

