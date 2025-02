După ce MTV România, la Music Channel, apoi la Antena 1 și la Antena Stars, Cornel Moraru cunoscut drept Vj Raru s-a retras din viața publică. Despre demisia sa de la Antena Stars a rupt tăcerea acum. Recunoaște că la postul de televiziune a muncit din greu, chiar și în weekend.

„A fost un cumul de factori care a avut la bază dorința mea de a renunța la programul emisiilor live în weekend-uri și de a prezenta emisiuni live sau înregistrate în timpul săptămânii. Devenise destul de obositor pentru mine să prezint câte 4-6 ore/zi. Erau 2 emisiuni în direct (matinalul și jurnalul de știri) în fiecare sâmbătă și duminică timp de aproape 5 ani.

Apoi, faptul că programul meu de weekend era opus programului liber al familiei și al prietenilor. Ceea ce însemna că nu puteam petrece weekend-urile cu ei. Devenise stresant pentru mine. Practic, timp de aproape 5 ani am trăit în direct la Antena Stars. Mai puțin câteva weekend-uri pe an, în timpul perioadelor de vacanță”, a declarat fostul prezentator de la Antena Stars.

În ciuda dorințelor sale de a fi mutat din weekend în cursul săptămânii, VJ Raru a continuat cu matinalul de weekend de la Antena Stars. „Mi-am prezentat doleanțele șefilor cu care m-am înțeles chiar foarte bine. Au fost discuții despre asta. Au existat chiar și propuneri privind alte emisii. Din nefericire, pentru mine, nu s-au putut concretiza la momentul respectiv.

Și am înțeles asta pentru că în toată perioada cât am lucrat acolo, matinalul de weekend, separat de cel din timpul săptămânii, a fost printre emisiile cu cea mai mare audiență ale postului. Dacă nu chiar cea mai mare. Era destul de greu să mă înlocuiască. Și, în același timp, tronsonul de seară în prime time, în timpul săptămânii era ocupat de prezentatori cu mult mai multă experiență și notorietate ca mine (Cristi Brancu, Mihai Morar)”, a adăugat VJ Raru.

Plecarea de la Antena Stars

În ciuda programului încărcat și filmărilor, el laudă echipa alături de care a muncit la Antena Stars. „Am cunoscut o grămadă de oameni faini, începând cu toată echipa de la platou de care am fost mereu foarte apropiat. Echipa de producție, regia de emisie și terminând cu toți invitații mai mult sau mai puțin cunoscuți pe care i-am avut de-a lungul timpului, de la care am învățat o grămadă de lucruri.

De asemenea, toți cei care ne urmăreau de partea cealaltă a ecranului, cărora, de altfel, le-am fost mereu recunoscător. În același timp, nu am putut să le fiu alături celor dragi aproape toate weekendurile anilor petrecuți acolo”, a mai explicat pentru Fanatik VJ Raru, care a luat o pauză de la aparițiile publice pentru „a-și spăla imaginea”.

„Cel mai greu moment a fost după plecarea de acolo. Mi s-a spus de către alte televiziuni mai mari că ar trebui să fac o pauză de câțiva ani în care să aștept, citez ”să mi se spele imaginea”. A fost foarte dureros pentru mine. Mai ales că știam cât de pasionat și de implicat am fost. Și cât de curate sau la ce nivel de calitate și de profesionalism au fost echipa și emisiile la care am lucrat. De altfel, ăsta a și fost motivul pentru care am decis să nu mai apar pe nicăieri”, a încheiat el.

