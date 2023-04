În luna decembrie a anului trecut, Francisca și Bogdan Lățescu semnau actele de divorț, după o relație de 10 ani. La momentul respectiv existau zvonuri că solista și TJ Miles ar forma un cuplu, însă ei au negat.

În ediția de luni a emisiunii „La Măruță”, fostul concurent de la Survivor România a confirmat povestea de dragoste cu Francisca. Fostul soț al cântăreței a avut prima reacție după ce a aflat de cel mai nou cuplu din showbiz.

„Este treaba lor, îți spun sincer. Nu mă interesează absolut deloc. Nu am nimic de declarat despre noua ei relație. Eu sunt un om divorțat. Din luna octombrie nu mai am nimic de-a face cu ea. Eu sunt foarte ok pe plan personal. Repet, e fix treaba lor”, este reacția oferită de Bogdan Lățescu pentru Fanatik, cu privire la relația dintre Francisca și TJ Miles.

La începutul anului, luptătorul de MMA nu credea că fosta lui soție ar avea vreo legătură cu TJ Miles. „Da, este adevărat, am divorțat de Francisca la începutul lunii decembrie, anul trecut. Nu vreau să ies în față cu foarte multe declarații, pentru că eu nu sunt genul de persoană care să mă cert pe la televizor.

După ce s-a aflat de separarea noastră am primit diferite oferte, de la diferite televiziuni, însă am refuzat. Eu sunt trăit prin țări străine și funcționez altfel. Înainte de a divorța, eram într-o perioadă de tensiune cu Francisca, mai exact anul trecut în octombrie – noiembrie. Lucrul care a pus capac căsniciei a fost un prim articol într-o publicație tabloidă despre o posibilă relație a ei cu TJ Miles. Eu nu cred că Francisca este cu respectivul, pentru că ei colaborau de mai mult timp împreună, colaborarea dintre ei nu a apărut peste noapte, ci este de ceva timp. Știam că TJ Miles este bisexual, așa am auzit în stânga și în dreapta de pe la alții. Nu este genul Franciscăi, pentru că ei îi plac bărbații mai masivi, nu măscăricii”, declara Bogdan Lățescu, pentru Click!, în luna ianuarie.

Recomandări Oamenii din spatele firmelor care primesc 300 de milioane de euro ajutoare de stat. De la familia Umbrărescu până la cea a unui milionar condamnat la închisoare Citeşte întreaga ştire: Oamenii din spatele firmelor care primesc 300 de milioane de euro ajut

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

TJ Miles a confirmat relația cu Francisca

Fosta soție a luptătorului MMA Bogdan Lățescu a mărturisit sentimentele pe care le-a purtat dintotdeauna lui TJ Miles: „O chimie între noi a existat întotdeauna. E un personaj din showbiz cu care am avut o chimie foarte bună”. Astfel, a apărut o întrebare naturală: „Motivul divorțului tău a fost faptul că te-ai îndrăgostit de TJ?”. Fără să stea pe gânduri, vedeta a negat: „În niciun caz. Dacă undeva e foarte bine, nu este loc de altcineva. Lucrurile s-au întâmplat natural”, a spus Francisca.

Mai mult decât atât, fostul concurent Survivor a fost cât se poate de deschis în declarațiile lui despre actuala sa iubită: „Când am văzut-o, a fost o chestie wow. Două suflete s-au întâlnit, dar drumul era lung. În momentul în care am întâlnit-o, nu știam că e măritată. Am aflat pe parcurs și m-a făcut să mă gândesc de 5000 de ori dacă asta este ceva ce vreau să fac, dar doi oameni care sunt destinați să fie împreună… orice ar fi, se întâmplă!”, a spus acesta.

Recomandări Legătura dintre generalul SRI cu pensii de 4.000 de euro pe lună și un manager de spital din Capitală. „De ce nu se organizează concurs de un an?”

Cei doi îndrăgostiți au povestit și despre momentul în care au decis să formeze un cuplu: „În Bali s-au oficializat lucrurile. A fost un drum greu pentru noi”, a declarat TJ Miles. În exclusivitate, vedeta și-a mărturisit frica de a-i întâlni părinții iubitei sale: „Cred că vor să mă omoare!”. Dacă TJ Miles a fost cu adevărat vinovat sau nu de destrămarea căsniciei Franciscăi, doar timpul o va spune.

GSP.RO Fost fotbalist legendar, aflat în vizită în România, batjocorit într-un parc din Craiova. „De unde ți-ai luat, mă, mersul ăsta?” Cum a reacționat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Băutura de care Liviu Dragnea nu s-a atins până la 58 de ani. În pușcărie a încercat-o prima oară

Viva.ro Mama Irinei Tănase, reacție fabuloasă! Ce a spus despre Liviu Dragnea, care era mai în vârstă decât fostul lui 'socru'

TVMANIA.RO Joan Collins arată mai bine ca oricând la 89 de ani. Cum a fost surprinsă la brațul soțului ei cu 31 de ani mai tânăr

Observatornews.ro ANIMAŢIE. La 33 de ani, Alexandru s-a aruncat în faţa maşinii conduse de Monica Odagiu. Ce arată rezultatul necropsiei

Știrileprotv.ro O fată de 19 ani riscă să fie ucisă de un pluton de execuție, după ce a fost reținută pe aeroport. Ce i-au găsit vameșii din Bali în bagaje

FANATIK.RO Culisele arestării lui Dan Diaconescu, la “Profeţiile lui Mitică”: „Miza e George Simion, președintele AUR!” Video exclusiv

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro Elena Băsescu, schimbare totală de look. Cum arată fata cea mică a fostului președinte, la 42 de ani

HOROSCOP Horoscop 11 aprilie 2023. Berbecii încep o perioadă mai dinamică, în care vor dori să facă mai multe deplasări, să întâlnească oameni noi