Recent, Horia Brenciu a postat mai multe imagini pe pagina sa de Facebook în care protagonist este Toma. Băiețelul este pozat în Gara de Nord din București, încercând să se ascundă după o valiză intens colorată.

Cântărețul nu a dezvăluit locația în care merg, a păstrat discreția.

„Și Toma a prins primul tren din viața lui…”, a scris cântărețul în mediul online. Fanii au apreciat postarea cu aproximativ 5.000 de like-uri. Mulți dintre ei au și reacționat cu comentarii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Doamne ajută, să fie sănătos și să mulțumească celui de sus! (…)

Vacanță frumoasă! (…)

Toma a prins primul tren când ați intrat voi în viața lui! (…)

Vacanță plăcută întregii familii!”, au scris câțiva dintre internauți pe pagina de Facebook a lui Horia Brenciu.

Horia Brenciu are patru copii: doi sunt ai soţiei sale, Alice, a treia este o fetiţă care este rodul iubirii lui cu Alice, iar al patrulea, e Toma, băiețelul înfiat de bebeluş.

Interpretul a vorbit în cadrul unui interviu, acordat la sfârșitul lui 2019, despre cum a luat decizia de a adopta un băiețel.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, Andreea, 28 de ani. În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui.

Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis, «Nu-l avortează, îl vrem noi!». Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a dezvăluit Horia Brenciu în emisiunea „Profesioniştii”.

Citeşte şi:

CSM: cazuri în care procurorii români anchetează abuzuri sexuale asupra unor copii de 7 ani drept acte sexuale consimțite!

Poliția din Sibiu cere sursele Libertății, după ce jurnaliștii au publicat un film cu grătarul organizat în pandemie, în curtea școlii de poliție

Cătălin Chirilă și Victor Mihalachi, pe locul 5 în finala canoe dublu 1.000 de metri de la JO 2020

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Micul Hercule” este de nerecunoscut! Cum arată în prezent copilul forțat de tatăl său la extrem

Playtech.ro BOMBĂ! Câți bani primește Monica Gabor după divorțul de Mr. Pink. Surpriză colosală, nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro O adolescentă a murit în momentul în care se iubea într-o maşină cu un bărbat mai în vârstă, în Brazilia

HOROSCOP Horoscop 3 august 2021. Taurii pot descoperi soluții pentru probleme cu care își bat capul de mai multe luni

Știrileprotv.ro Ce a făcut sportiva care a primit nota 0.0 la Jocurile Olimpice de la Tokyo. VIDEO aici

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE (Publicitate) BestSecret - Super-oferte la haine și accesorii. Reduceri de până la 80%