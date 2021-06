Băiețelul adoptat de Horia Brenciu a împlinit 7 ani. Cum arată acum Toma, „prințul moștenitor”

„Toma Brenciu, prințul moștenitor, împlinește astăzi 7 ani. La mulți ani celui mai frumos băiat din lume!”, a scris Horia Brenciu pe Facebook, de ziua de naștere a fiului său. Fanii artistului au remarcat postarea și i-au oferit în doar două ore de la publicare aproximativ 20.000 de like-uri.

Nici soția cântărețului nu s-a lăsat mai prejos. Alice Dumitrescu Brenciu a postat în mediul online o imagine de actualitate cu fiul ei cel mic și un mesaj.

„Privind preocupat spre viitor… La mulți ani celui mai iubit băiat din lume! 7 ani minunați. Te iubesc!”, a notat ea în mediul online.

Conform tricoului purtat de Toma Brenciu, se pare că acesta e elev la Liceul Teoretic Școala Europeană, din București.

Horia Brenciu are patru copii: doi sunt ai soţiei sale, Alice, a treia este o fetiţă care este rodul iubirii lui cu Alice, iar al patrulea, e Toma, băiețelul înfiat de bebeluş.

Interpretul a vorbit în cadrul unui interviu, acordat la sfârșitul lui 2019, despre cum a luat deciza de a adopta un băiețel.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea, 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, Andreea, 28 de ani. În 2012, pe 1 noiembrie a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui.

Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis, «Nu-l avortează, îl vrem noi!».

Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a dezvăluit Horia Brenciu în emisiunea „Profesioniştii”.

