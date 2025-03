Deoarece a acuzat unele dureri și a început să plângă, Francesca Chebuțiu a fost dusă la spital, iar acum, după câteva zile, Domnul Dan de la Survivor a făcut anunțul trist pentru coechipierii ei: tânăra a părăsit competiția, din motive medicale!

Daniel Pavel a anunțat că Francesca are probleme

„Din nefericire, după cum se poate observa, Francesca nu se află astăzi aici, alături de Tribul Dragonilor. Motivul este unul medical: o afecțiune din trecut a recidivat, iar medicul a decis că ea nu poate continuat această competiție și trebuie să se întoarcă de urgență în România, pentru o intervenție medicală urgentă. Ea este acum acasă”, a spus Daniel Pavel în cadrul emisiunii de la PRO TV.

După ce a părăsit Survivor 2025 și s-a întors în România, Francesca Chebuțiu a avut o primă reacție în Libertatea, afirmând că inițial a simțit o furie de moment, pentru că era sigură că ar putea câștiga show-ul de la PRO TV, însă după ce s-a calmat și-a dat seama că sănătatea este cea mai importantă pentru ea.

Ce a spus tânăra după ce a părăsit Survivor

„Imediat după ce s-a decis să nu continui competiția, am simțit o furie de moment, știind că aș fi putut ajunge cel puțin în finală. Dar, după câteva clipe, am realizat că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum trebuia, iar acesta era finalul drumului meu aici, pe insulă. Sănătatea este cel mai important dar pe care-l avem și pe care adesea uităm să-l apreciem.

Recomandări Statele Unite vor stopa fluxul de arme către Ucraina. Trump spune că e rândul UE să susțină Kievul

Nu am avut de ce să mă învinovățesc, am avut un parcurs curat, puternic și nu am fost eliminată. Mi-am demonstrat că sunt extraordinar de puternică, atât mental, cât și fizic, și am înțeles că m-am subestimat”, a spus Francesca Chebuțiu în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Francesca părăsește competiția din motive medicale”, a fost și anunțul care a apărut pe pagina oficială de Instagram a show-ului Survivor România 2025 de la PRO TV.

Urmărește-ne pe Google News