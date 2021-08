Fuego a împlinit 45 de ani. Mesajul artistului: „Mă bucur de o libertate pe care mi-am câștigat-o”

„Azi e ziua mea! Ce bucurie mai mare decât aceea că știu că sunt iubit de voi, sunt sănătos, am mintea pe umeri și multă putere de muncă? Fac 45 de ani! Nu-i simt deloc și sunt gata să o iau din nou de la capăt, cu aceeași forță!

Am și bucurii și tristeți, am speranțe, ambiții și multă dragoste de oferit publicului meu, cel care mă răsfață de atâția ani! N-am suferit niciodată de complexul trecerii timpului! Am făcut tot ce mi-am propus. Am luptat și m-am lovit de multe opreliști. Am suferit mult și-am fost pe nedrept judecat.

Am strâns în suflet durerea și mereu m-am regenerat pentru că am un fel de putere interioară care nu-mi dă pace să stau. Am trudit cu sânge, am dat din coate, mi-a păsat, am avut voință și răbdare. Am ajuns pe mai multe capitole artistice și sunt fericit că rămâne muzica mea, de mai multe genuri, rămân emisiuni de colecție, picturi speciale, editoriale și spectacole pe care sigur oamenii și le vor aminti. Îmi doresc să fiu la fel ca până acum, voi să-mi fiți aproape și sa fiu sănătos!”, a notat Fuego pe Facebook.

Într-un interviu pentru click.ro, artistul a fost întrebat cum se descrie acum, la cei 45 de ani pe care i-a împlinit. Nu a ezitat și a vorbit pe larg despre el, despre viața lui de acum, atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

„Nu am regrete de vreun fel. Nu simt nici o apăsare a ce am lăsat în urma mea și nu îmi este rușine cu nicio etapă a vieții sau a carierei mele. Nu cred să existe vreun lucru profesional pe care să fi vrut să-l fi făcut la un moment dat, bun sau rău, și să nu fi încercat.

Asta face parte din structura mea. Sunt un om bătăios, care nu se lasă și care vrea să se lovească singur cu capul de pragul de sus, decât să-i pară rău mai apoi că nu a încercat. Îmi duc anii cu mândrie și cred că am în față un parcurs la fel de bun și armonios ca și cel de până acum”, a declarat Fuego.

„Nu a fost și nu este nimic simplu în ceea ce fac eu. Poate că pare strălucitor și interesant, dar la mijloc sunt multe sacrificii, stres, timp investit, nopți pierdute, vacanțe la care am renunțat, prietenii pe care le-am neglijat și un efort susținut în a face performanță de unul singur. Sunt propriul meu stăpân și-mi place asta foarte tare.

Mă bucur de o libertate pe care mi-am câștigat-o în vreme și care-mi permite să fac ce vreau, să gândesc cum vreau și să acționez ca atare și dincolo de orice, să dăruiesc părți ale sufletului meu în artă, fie că e muzică, pictură sau orice altă acțiune întreprind. Am și părți bune și defecte. Mă enervez rapid, sunt impulsiv, dar încerc să ascult și apoi să trag cele mai bune concluzii. Nu cred că există un om perfect, dar în schimb, vreau, tind, ca munca mea să fie la cel mai înalt nivel. Muzica îmi definește sufletul și viața și n-aș putea fără ea, în orice secundă a existenței mele”, a mai mărturisit cântărețul pentru click.ro.

