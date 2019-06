Fuego a făcut cunoștință cu muzica autohtonă la o vârstă fragedă. Mergea cu mama sa la spectacole și privea fascinat prestația artiștilor. Fredona refrenele șlagărelor încă de la 3 ani și, de atunci, s-a orientat spre acest gen muzical.

A studiat apoi actoria și a luat lecții de canto, iar părinții săi făceau eforturi mari să-l poată ține la un internat din Capitală, pentru a-și urma visul.

În ciuda multor persoane care-l sfătuiau să se reorienteze, Fuego nu a renunțat la drumul ales.

”Unii mi-au zis că există deja romantici și nu am să reușesc. Dar eu nu m-am dat bătut. Sunt fericit că n-am cântat niciodată altceva decât piesele pe care le-am simțit și care mi-au plăcut. Muzica pop e o muzică fără vârstă, se va asculta și peste 100 de ani. Sunt extrem de emoționat la fiecare premiu pe care îl obțin, pentru că știu cât am muncit. Am plecat dintr-un oraș foarte frumos, Turda, și am avut părinți care munceau zi și noapte să-și țină copilul la București, la internat”, ne-a dezvăluit artistul.

În prezent, Fuego a ajuns coleg de scenă cu două cântărețe pe care le urmărea și le aprecia în copilărie.

”Trebuie să le mulțumesc marilor artiste Stela Enache și Marina Florea. Au dat dovadă de un caracter extraordinar, au o verticalitate pe care rar am văzut-o. Am descoperit două colege extrem de serioase, artiste profesioniste”, a adăugat acesta.

