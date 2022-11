Pentru cariera sa, Fuego a făcut multe sacrificii. Artistul s-a mutat în București în urmă cu aproximativ 20 de ani, iar părinții săi au fost cei care l-au ajutat necondiționat. El își amintește că de multe ori nu a avut bani să își cumpere bilet pentru tramvai.

„Eu când am fost la început de drum, acum 20 și ceva de ani, nu mi-a întins nimeni o mână de ajutor, m-am descurcat singur doar cu ce mi-au dat mama și tata de acasă, mi-au băgat și niște bănuți lunar în buzunar ca să pot să stau la studii în București.

De multe ori în tramvai poate nu aveam bilet cumpărat, că nu aveam bani să cumpăr acel bilet să mă duc de la Bucur Obor, unde stăteam în gazdă, până la I.L. Caragiale, unde studiam. Eu nu pot să uit aceste vremuri, pentru că au foste grele.

De fiecare dată încerc să-i fac pe oameni să uite de problemele pe care le au. Nu cred că există un om care să nu aibă probleme. Mie mi-a zis ceva mama când eram copil: «Ciprian, când ieși pe ușă din apartament trebuie să ai zâmbetul la purtător, dacă tu în ziua respectivă faci un om să zâmbească, atunci te poți simți împlinit».

Cu toții avem probleme, rate la bănci și momente dificile. Eu când urc pe scenă, uit de toate necazurile, supărările și lucrurile la care nu vreau să mă gândesc”, a declarat Fuego la Antena Stars, relatează Spynews.

Cântărețul poartă mereu cu el un medalion, unde are poza cu părinții lui. Fuego spune că acest medalion este precum un talisman pentru el și mereu are o stare de bine când îl are.

„Am un medalion rotund, pe care îl deschid, iar acolo sunt părinții mei și îi port în permanență cu mine în geantă. Îmi aduc o stare de bine, o stare pozitivă și de fiecare dată când îl port, îmi aduce bine. Îmi port eu altfel”, a mai mărturisit Fuego.

