Gabi Bădălău nu a rămas fără replică după ce Claudia Pătrășcanu a vorbit despre divorțul lor în emisiunea lui Mihai Ghiță de la Kanal D2. Omul de afaceri și-a spus punctul de vedere pe rețelele de socializare, acolo unde a postat mai multe mesaje pe InstaStory. Fostul soț al Claudiei Pătrășcanu este de părere că artista încearcă să îl denigreze de fiecare dată când apare la TV.

„Îmi pare rău că sunt pus din nou în postura de a mă explica public. Mama copiilor mei mă denigrează în mod constant și obsesiv. Mă uit și mă crucesc. Până unde poate merge această femeie cu scenariile și mizeriile pe care le construiește cu nerușinare fără frică de Dumnezeu, Dumnezeu pe care îl invocă doar în aparițiile ei aranjate pentru câteva like-uri. În acest context, această femeie nu se gândește deloc la băieții noștri”, a scris Gabi Bădălău.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Mult prea mult am tăcut în speranța că așa îmi voi ocroti copiii”

Recomandări Joe Biden și-a anunțat oficial candidatura pentru un nou mandat. Finala prezidențială din 2024, o posibilă reeditare a luptei cu Trump

Omul de afaceri consideră că aceasta se folosește de cei doi copii în toate ieșirile sale publice. Mai mult, Gabi Bădălău a menționat și pe mama lui, după ce Claudia Pătrășcanu susține că fosta soacră a intervenit în căsnicia lor.

„În această ecuație, unde tu folosești copiii în materiale de «paparazzi» și în toate ieșirile tale publice vorbești doar de mine de rău, oare te gândești vreo secundă la copii? Pentru tot ce mi se întâmplă, pentru tot ce trăiesc eu, băieții și familia mea de vreo 4 ani, doar eu sunt de vină? Eu și mama… Pentru că m-a educat prea mult, prea frumos, pentru că am tăcut. Mult prea mult am tăcut în speranța că așa îmi voi ocroti copiii. Cât de mult am greșit… e timpul să vorbesc? Sfințenia, smiorcăiala și victimizarea țin pentru cei cărora le plac dramele. #claudiascandal”, a mai scris Gabi Bădălău pe rețelele de socializare.

„Familia lui m-a plăcut, dar nu știu dacă m-a acceptat”

Claudia Pătrășcanu a declarat în cadrul emisiunii că mama lui Gabi Bădălău încerca să controleze viața fiului ei. De asemenea, ea spune că fostul socru nu a fost deloc încântat când a auzit că va deveni bunic.

„El și-a dorit foarte tare să mă prezinte familiei, pentru că… Gabi când a aflat că sunt însărcinată a venit la mine la ușă și m-a îmbrățișat. Am înțeles că a avut o discuție cu familia, cu tatăl. Tatăl lui de atunci nu a fost de acord cu copilul. Fostul socru nu prea a fost de acord cu copilul. Gabi și-a dorit foarte tare și într-un final cred că i-a convins. Pe 8 martie am fost invitată la un restaurant și acolo i-am cunoscut familia.

Recomandări Radu Cosașu, scriitorul visător, croitorul de fraze memorabile. Dacă o parte din țara asta ar avea trăsăturile lui, am mai avea o speranță

„Mama a fost cea care a dictat pentru el”

Familia lui m-a plăcut. M-au plăcut, dar nu știu dacă m-au acceptat. După ce s-a întâmplat acum, eu cred că nu. Dacă într-adevăr mă acceptau cu sufletul în viața lor, cred că mă ajuta și pe mine și pe băiatul lor. Poate în sinea lor nu m-au dorit pentru copilul lor. Poate era și diferența de vârstă… Gabi m-a dorit! Ne iubeam! El nu a avut niciodată o legătură de iubire, poate doar de respect, cu familia lui. (…) Mama a fost cea care a dictat pentru el, pentru sufletul lui”.

Playtech.ro SUA, alertă dată pentru războiul din Ucraina. Ce au aflat americanii despre noile planuri ale lui Putin

Viva.ro Drama lui Clotilde Armand. I-au murit doi copii: un bebeluș s-a stins în somn, iar una dintre fiice a fost călcată de o motocicletă

TVMANIA.RO Meghan Markle, schimbare de look. Cum arată acum soția prințului Harry

Observatornews.ro Dragoş Vana, cel care a creat "harta şpăgii" din spitale. Judeţul în care un singur pacient a confirmat că i s-a cerut "atenţie" şi surpriza din Moldova

Știrileprotv.ro Capsula care a fost construită în doar 10 zile și poate fi închiriată. Lista de așteptare se întinde pe un an | GALERIE FOTO

FANATIK.RO Alertă pentru clienții Lidl. Ce nu trebuie să facă sub nicio formă, pericolul e mare

Orangesport.ro Primele trei persoane contactate de Gigi Becali pentru a ceda FCSB! Răspuns de ultimă oră: "Ai promis că plecăm şi nu mai stăm în ţara asta"

Unica.ro Cuplul momentului în showbiz! Au apărut primele imagini cu noua iubită, după ce s-a despărțit de soția cu care are doi copii