Totul a început în urmă cu șase luni, când Gabi Bădălău a decis să-și vândă Lamborghiniul Urus, evaluat la aproximativ 300.000 de euro. Încrezător, omul de afaceri și-a încredințat mașina unui prieten care se arătase interesat să o cumpere. Fără un contract de vânzare-cumpărare și fără să primească vreun ban, Gabi Bădălău a fost convins că tranzacția va fi finalizată.

Realitatea s-a dovedit însă diferită: mașina nu i-a fost returnată, iar el a continuat să plătească ratele și asigurările pentru un bun care nu mai era în posesia sa. Mai mult, Gabi Bădălău a aflat că bolidul său ar fi fost folosit drept garanție de către presupusul cumpărător pentru alte datorii și ar fi ajuns la persoane din Vaslui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Disperat, Gabi Bădălău cere ajutorul autorităților

Contactat de FANATIK, Gabi Bădălău a declarat că nu are nicio certitudine că mașina se mai află în România.

„I-am dat mașina omului acum șase luni. M-a tot mințit că îmi dă banii. A mers cu mașina, i-a lăsat-o unuia garanție pe unde avea el datorii, pe la niște oameni de etnie de la Vaslui. Ăia nu vor să îmi dea banii pe ea că nu mă cunosc și au și ei bani de luat de la respectivul.

Recomandări Dosarul morții unui militar român prin electrocutare, pe un tanc în Gara Alba Iulia, tergiversat până aproape de prescriere. Se pregătea pentru parada de 1 Decembrie

Ideea e că eu de 6 luni plătesc la mașină casco, rata de leasing, asigurări etc. Nu am vrut să mă duc eu să îmi iau mașina de la ăia cu japca, cu a doua cheie. M-am dus la poliție. Am contractul de leasing, cu facturi, dovada plății, cu a doua cheie, e mașina localizată GPS, iar poliția nu a făcut absolut timp de o lună.

M-am dus disperat, să o dau în consemn la frontieră, să nu plece cu ea din țară. Poliția nu spune nimic, m-am dus de o lună și nu s-a întâmplat nimic. Am întrebat zilele trecute, iar dosarul e blocat la Parchet. E strigător la cer în ce țară trăim”, a declarat el.

„Dacă mă duceam eu să îmi recuperez mașina sau să trimit pe cineva, pățeam cum a pățit domnul Becali”

Cu toate acestea, el evită să ia măsuri pe cont propriu, de teama unor probleme legale similare cu cele ale lui Gigi Becali, care a fost condamnat pentru sechestrare de persoane după ce și-a trimis oamenii să recupereze un autoturism furat.

„Dacă mă duceam eu să îmi recuperez mașina sau să trimit pe cineva, pățeam cum a pățit domnul Becali. Și cu mașina furată, și cu probleme. Nici nu știu dacă mașina mai este în țară, dacă pleacă cu ea în străinătate, la revedere. Asta e țara în care trăim.”, a mai spus Gabi Bădălău.

Recomandări În trei luni, niciun soldat din Coreea de Nord nu va mai lupta pentru Rusia în războiul cu Ucraina: „Toți vor fi morți până în aprilie”

Această situație vine după o perioadă agitată pentru omul de afaceri, care a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe conflicte. Se pare că nici începutul anului 2025 nu îi aduce liniștea, iar necazurile se țin scai de el.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News