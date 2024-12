Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, a vorbit deschis despre decizia controversată de a nu participa la înmormântarea mamei sale, Didina Cristea. Aceasta s-a stins din viață pe 8 iunie 2010, după o luptă grea cu pancreatita și mai multe intervenții chirurgicale.

Într-o mărturisire recentă, vedeta a explicat că alegerea sa a fost dictată de dorința de a onora memoria mamei într-un mod discret și personal, departe de ochii curioși ai publicului.

Vedeta recunoaște că pierderea mamei a lăsat o durere profundă, dar a ales să sufere în tăcere. În toți acești ani, Gabriela Cristea a preferat să păstreze amintirile și respectul pentru mama ei într-un mod intim, fără să transforme această suferință într-un subiect public.

„Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că eu chiar nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta. Eu în continuare am dialog cu mama mea, adică întotdeauna am avut… și nu trebuie neapărat să mergi și să faci parte din corul bocitoarelor ca să onorezi pe cineva.

Dar eu am preferat să-mi fac lucrurile astea în tăcere și tot ce ține de partea spirituală, în general, nu afișez, ci prefer să țin pentru mine toate lucrurile legate de spiritualitate”, a mărturisit vedeta în emisiunea „Fresh by Unica”.

Recomandări Greii din politica românească ce ratează noul Parlament. Doi miniștri PSD n-au prins mandate

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Gabriela Cristea nu mai vorbește cu tatăl ei

În aceeași emisiune online, Gabriela Cristea a vorbit și despre relația dificilă cu tatăl său, mărturisind că nu își mai vorbesc. Cu toate acestea, vedeta nu a intrat în detalii, subliniind că preferă să se concentreze pe familia pe care o are acum.

„Nu mai vorbim. De fapt, problema noastră acolo este. Am avut discuțiile astea, dar la sfârșitul zilei eu sunt cea care a decis pentru ea, pentru că eu am fost protagonistă a propriei mele vieți și niciodată nu m-a forțat să fac ceva. Acum nici eu nu mi-am permis să-l forțez pe el să facă ceva, dar am vorbit despre lucrurile astea”, a mai spus ea.

Pe parcursul acestor momente grele, prezentatoarea de la Antena Stars a găsit sprijin în soțul ei, Tavi Clonda, despre care spune că a fost mereu alături de ea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News