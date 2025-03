„Execuție fără proces”

Ekrem Imamoglu a denunțat procesul ca fiind nedrept, declarând: „Procesul judiciar actual este departe de a fi corect. Este o execuție fără proces.” Primarul, care a fost destituit din funcție, a făcut această afirmație într-o declarație difuzată de avocații săi.

Polls for Turkeys biggest opposition partys primary election opened 1,5h ago. CHP invited everyone to vote, here in Istanbuls Kadiköy many non-members followed the call to protest of ongoing detainments and arrests in the country. pic.twitter.com/Gc2KHPm6RX — Marion Sendker (@_MarionSendker) March 23, 2025

Decizia judecătorească și reacții

Un judecător de la tribunalul Caglayan din Istanbul a dispus încarcerarea lui Imamoglu și a cel puțin altor 20 de coacuzați pe durata anchetei de corupție. Această decizie vine în contextul în care Imamoglu este vizat și de acuzații separate de susținere a terorismului.

Primarul Ankarei, coleg de partid cu Imamoglu în CHP (Partidul Republican al Poporului), a calificat decizia drept o „rușine pentru sistemul judiciar”. Partidul CHP a denunțat situația ca fiind „o lovitură de stat politică”.

Reacția lui Imamoglu și susținerea publică

În ciuda situației dificile, Imamoglu rămâne optimist. Într-un mesaj postat pe rețeaua X, prin intermediul avocaților săi, el a declarat: „Nu voi ceda niciodată, totul va fi bine.” Primarul a făcut apel către susținătorii săi „să nu-și piardă speranța” și „să nu se descurajeze.”

TURKEY RISES: Students Lead the Charge Against Erdogans Regime



The resistance is alive and roaring across #Turkey as students pour into the streets to defy President #Erdogan and his crumbling fascist regime. From #Istanbul to #Ankara, the youth are sending a clear message:… pic.twitter.com/ODu7JHDWlo — cirka news (@CirkaNews) March 22, 2025

Imamoglu a adăugat: „Vom înfrânge, mână în mână, această lovitură, această pată neagră asupra democrației noastre.” Avocații săi au anunțat că vor contesta decizia de încarcerare.

Proteste pentru susținerea lui Imamoglu

În urma acestor evenimente, s-a observat o mobilizare masivă a susținătorilor lui Imamoglu. Cozi imense s-au format la secțiile de votare unde membrii CHP au fost chemați să-l susțină pe Imamoglu ca potențial candidat la următoarele alegeri prezidențiale.

