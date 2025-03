Carmen Șerban a decis să pună capăt speculațiilor legate de o presupusă „fiică secretă”. Invitată recent în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț, artista a clarificat că nu are copii și că tânăra despre care s-a scris că i-ar fi fiică este, de fapt, nepoata și fina ei.

„Sunt doar nașa ei și mătușa ei. Au fost foarte multe conflicte de-a lungul vieții. Eu nu am spus niciodată și nu am pretins niciodată să fiu mama ei. Mie îmi ajunge că sunt mătușa și nașa ei de botez. S-au creat confuzii, au fost chestii în familie (…) presa ar trebui să aibă mai multă grijă. (…) Nu mai vreau să am niciun fel de conflicte cu cumnatele mele. Eu niciodată nu m-am erijat decât în mătușa nepoților mei și nașa lor”, a spus Carmen Șerban la „Viața fără filtru”.

Carmen Șerban și-a ajutat fina când s-a născut

Cântăreața s-a arătat deranjată de informațiile false care au apărut și a dorit să lămurească situația. Ea a explicat că are o legătură specială cu nepoata sa, deoarece, la scurt timp după nașterea acesteia, i-a donat sânge pentru a o ajuta să depășească anumite probleme de sănătate.

„Eu nu am ajutat-o, doar Dumnezeu ne-a ajutat pe amândouă. (…) Ea era nou născută. Este recunoscătoare, este un copil foarte bine crescut. Nepoții mei nu sunt cu alcoolul, nu sunt drogangii, nu au făcut prostii, nu am fost chemați pe la poliție, sunt foarte bine crescuți”, a mai spus Carmen Șerban.

Artista a subliniat că vrea să oprească răspândirea zvonurilor și să clarifice adevărul despre relația pe care o are cu tânăra, punând astfel capăt speculațiilor. Cântăreața are 16 fini și are o relație foarte bună cu toți.

