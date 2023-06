Gabriela Cristea prezintă o emisiune la Antena Stars și în curând va debuta pe același post cu încă un show. Are multe filmări, repetiții, așa că muncește chiar și în zi de sărbătoare. „Am niște zile foarte aglomerate. Din păcate, nu mă simt foarte bine, fizic vorbind și voiam să vă întreb de unde să-mi iau resursele, pentru că nu pot să-mi iau o zi liberă”, și-a început confesiunea pe Facebook Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea: „Eu nu reușesc să-mi iau o zi liberă”

Și a continuat: „Un om care nu are o activitate ca cea pe care desfășor eu probabil că își ia o zi liberă, eu nu reușesc să fac asta și nu știu cum să reușesc să duc ziua asta la bun sfârșit.

Stăteam acum și făceam o socoteală legată de felul în care lucrez eu în general. De cele mai mult ori nu am Paște, nu am Crăciun sau sărbătorile astea pentru care se face punte”.

Vedeta a mai transmis ieri: „Astăzi este o zi în care aș fi vrut să fac și eu punte și să stau acasă, dar nu și atunci vă întreb pe voi cum faceți atunci când nu puteți să faceți punte, să vă luați o zi liberă, concediu medical și care sunt resursele care vă fac să vă ridicați și să mergeți mai departe. Am nevoie, sunt într-o zi de genul acesta.

Când spun că mă simt rău, nu mă simt rău psihic că am vreo stare că am chef să stau și să nu fac nimic, ci mă simt rău fizic, nu mai am energie deloc, căci atunci când soliciți prea tare organismul, răspunde așa, adică nu-i prea place și zice că trebuie să ia o pauză, dar nu pot să iau o pauză”.

Gabriela Cristea va prezenta „Te iubesc de nu te vezi”

Emisiunea „Te iubesc de nu te vezi” revine la Antena Stars. Astfel că, Gabriela Cristea va prezenta a doua emisiune a postului. Vedeta este și prezentatoarea „Mireasa, capriciile iubirii”, difuzată tot la Antena Stars.

„Te iubesc de nu te vezi” se reîntoarce pe micile ecrane. Emisiunea are la bază conceptul unui dating-show, adică persoanele participă în cadrul emisiunii în speranța de a-și întâlni sufletul pereche. Reality-showul a fost difuzat și în urmă cu mulți ani, Gabriela Cristea fiind cea care ocupa scaunul de prezentatoare.

Vestea cu privire la revenirea emisiunii a fost dată chiar de soția lui Tavi Clonda, prin intermediul rețelelor de socializare. „Am început să fac unele retușuri pentru că în curând o să dăm rec. E o zi importantă. Operatorii sunt pregătiți, macaraua e pregătită. Eu sunt pregătită de când mă știu”, mărturisit vedeta.

Gabriela Cristea a mai declarat că emisiunea va avea premiera în vară. „E greu la prima ediție, sunt lucruri de reglat, lucruri de lămurit. O să vedeți din vară care sunt noutățile pe care vi le aducem.

Voiam doar să vă arat această pastilă frumoasă pe care scrie Te iubesc de nu te vezi. E un proiect nou și totuși vechi și sper să vă placă. Mai aveți un pic de așteptat”, a transmis Gabriela Cristea, pe Facebook.

