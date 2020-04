De Livia Lixandru,

Gabriela Cristea a postat o fotografie cu Tavi Clonda, alături de un mesaj emoționant.

„El este omul meu, Făt Frumosul care a venit să mă salveze și a reușit. Azi se împlinesc fix 5 ani de când mergeam în limuzina pe șoseaua Kiseleff, frumos decorată cu steaguri, spre primărie să ne căsătorim.

Atunci am zis că și Bucureștiul e gătit pentru nuntă noastră, azi spun că tot universul e îmbrăcat frumos pentru noi doi. Am fost tare emoționați când am zis da’, iar eu eram atât de fericită încât am uitat toate florile la starea civilă.

Azi te iubesc și mai mult și aștept cu drag să văd ce ne mai oferă providența. La mulți ani, prințul meu! 5 ani de când în buletin și în suflet sunt dna Clonda”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

Citeşte şi:

Care sunt talismanele de care Gina Pistol nu se desparte în „Asia Express”. „Dacă plec de acasă fără ele mă simt nefiresc”

Tania Popa a intrat în depresie din cauza pandemiei COVID-19. “Nu mai voiam să mai fac absolut nimic, nu mai aveam chef de nimic”

Seceta din agricultură comparată de specialiști cu cea din ’47, care a provocat o imensă criză alimentară. Cum a fost, de fapt, marea foamete de atunci, când românii măcinau coajă de copac?