Valentina Varga, pe lista celor mai căutați fugari din Europa

Tânăra din Ungaria a fost adăugată în noaptea de 7 spre 8 august pe lista „Europe’s Most Wanted”, care reunește persoanele cele mai căutate din Europa.

Potrivit avizului de căutare emis de Europol, femeia este căutată activ de autoritățile de poliție europene pentru „deținerea și traficul unei cantități deosebit de mari de droguri”.

Pe numele Valentinei Varga a fost emis un mandat de arestare la 9 mai 2025 de către poliția din Ungaria.

Valentina Varga a fost pusă pe lista celor mai căutați fugari din Europa, pentru trafic de droguri la scară largă. Sursa foto: ©EU most wanted / La Libre

Are 32 de ani și este cetățean maghiar

Potrivit informațiilor transmise de Europol și ENFAST, Valentina Varga s-a născut pe 6 mai 1994 și are 32 de ani. Ea deține doar cetățenia maghiară și vorbește doar limba maghiară.

Femeia are părul blond și ochii albaștri.

Poliția cere informații pentru găsirea fugarei

Anchetatorii speră să obțină informații care să îi ajute să îi dea de urmă Valentinei Varga.

Informațiile pot fi transmise autorităților prin intermediul site-ului eumostwanted.eu. Unitatea FAST Hungary poate fi contactată și la numărul de telefon +3614627547.

În luna aprilie a acestui an, un alt cetățean maghiar, considerat unul dintre cei mai căutați zece fugari din Europa, a fost capturat de autoritățile mexicane. János Balla era dat în urmărire printr-o alertă roșie de Interpol și un mandat de arestare emis de Europol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE