Drumul către Starea Civilă a fost însă o adevărată „aventură’ pentru ei. „A fost o aventură să ajungem la Starea Civilă. Eu, de regulă, întârzii.

La filmări, la întâlniri, cam peste tot. Colegii mei de la Cronică erau deja acolo, ne așteptau, și noi încercam să trecem de un blocaj la Arcul de Triumf.

VEZI GALERIA FOTO

Ce e important, însă, e că am ajuns. Și am spus da’. Și am început o nouă aventură alături de Radu”, povestește Gabriela pentru VIVA!

Toată echipa Cronicii a fost alături de Gabriela, iar colegul ei, Dezbrăcatu i-a transmis un mesaj surpriză.

„M-am bucurat să primesc un mesaj frumos chiar de la cea pe care o impersonez, de la Denise Rifai, căreia îi mulțumesc pentru gândurile bune. E minunat să știi că îi ai pe toți ai tăi aproape în zile atât de importante’, spune Gabriela.

Gabriela Marin și Radu Turtă s-au cunoscut în urmă cu 2 ani. „Radu e un bărbat minunat, alături de care am trăit și experimentat imens.

Recomandări Sub 3% dintre români încap în adăposturile de protecție civilă în cazul unui dezastru. Unele state europene raportează 80%

Mă bucur că ne-am întâlnit și acum ne pregătim să vedem cum e viața de familie. Și da, mi-am păstrat numele după căsătorie”, mai spune Gabriela.

