În urmă cu 6 ani, Gabriela Prisăcariu a apelat la medicul estetician și a trecut printr-o operație de mărire a sânilor. Soția lui Dani Oțil este mulțumită de implantul mamar pe care îl are, însă și-ar dori să se opereze din nou. Ea își dorește sâni mai mari, însă va trebui să-l convingă pe estetician să îi schimbe implanturile.

„Șase ani plus o sarcină și implanturile mele arată perfect! Eu aș vrea să le schimb cu unele mai mari (mi-au plăcut mult când alăptam)… dar trebuie să-l conving și pe domnul doctor pentru asta”, a scris Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

După ce a postat mesajul pe rețelele de socializare, soția lui Dani Oțil a primit o mulțime de mesaje din partea celor care o urmăresc și au sfătuit-o să nu facă acest pas.

„Să-ți rupi spatele cu ele. Am paciente cu silicoane care și calmează durerile de spate cu medicamente foarte puternice. Ale tale sunt perfecte așa, rămâi la mărimea asta. 😁😁😁 Părere sinceră. Am pacientă care îmi cerea morfină pentru durerea ei. Bine, avea silicoane puse de mulți ani, dar ca idee, spatele tău nu e construit pentru sâni imenși. Ești superbă așa”, „Nu cred că este nevoie”, „Ce-i mult nu-i bun! Totul trebuie să fie în armonie. Ești bine așa cum ești!”, au fost câteva dintre comentariile primite de fotomodel.

Recent, Gabriela Prisăcariu a postat pe una dintre rețelele de socializare o fotografie cu ea într-o rochie scurtă, în care picioarele lungi îi ies în evidență, iar Dani Oțil a reacționat imediat la postare. „Mișto tipa. Ce ai făcut cu mama lu’ Luca?”, a fost reacția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Gabriela Prisăcariu și-a revenit spectaculos după ce a născut

Pe parcursul sarcinii, modelul a luat în greutate 20 de kilograme, iar până în luna decembrie a anului trecut ea reușise să slăbească 12 kilograme. Gabriela Prisăcariu a spus că nu a ținut dietă să slăbească, dar rolul de mamă este solicitant. „Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a spus Gabriela Prisăcariu în urmă cu câteva luni.



GSP.RO Mișcarea lui Abramovich în războiul din Ucraina. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro ȘOC! Pe cine a sunat Zelenski azi-noapte! HALUCINANT ce i-a zis despre Ucraina

Observatornews.ro "Mamă, scoate-mă de aici! Omorâm oameni nevinovați". Soldați ruși s-au predat de bunăvoie și cer să plece acasă

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2022. Balanțele sunt foarte motivate, au energie și sunt dispuse să o consume pentru a rezolva problemele

Știrileprotv.ro Șoferul unui camion care ducea mâncare în Ucraina, plângând la gândul că fiii săi vor fi trimiși pe front: „România bun, Rusia, nu bun. Putin, Hitler. 64 de ani am”

Telekomsport Au întors armele: doi apropiaţi ai lui Putin se ridică împotriva preşedintelui Rusiei în plin război cu Ucraina! Reacţia în lanţ aşteptată acum

PUBLICITATE Ras al-Khaimah: sejurul perfect la care visezi