Invitată la emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV, Gabriela Szabo l-a lăudat pe soțul ei, pe Zsolt Gyongyossy. „Soțul meu îmi face surprize aproape în fiecare zi așa că nu aștept ceva deosebit într-o zi deosebită. Cu toate că sunt convinsă că el este foarte atent. (…) De obicei, să știti că Zsolt în fiecare duminică pleacă șa biserică și când vine de la biserică îmi aduce un buchet mare de flori.

În acest an împlinim 23 de ani.”, a explicat ea în direct.

„Relația noastră este bazată pe foarte mult respect în primul rând și iubire. Cred că vine și din educație. Contează foarte mult ce vedem acasă și dacă familiile noastre au fost foarte unite și la bine și la greu, cred că lucrurile astea le transpui la un moment dat și în viața ta. Zsolt asta a văzut acasă. El simte lucrul asta. Lui îi plac foarte mult florile, îi place să meargă la piață, stă de vorbă cu florăresele.”, a mai declarat ea.

Fosta mare sportivă nu a uitat nici de nunta lor. Vorbește cu drag de momentul când și-au unit destinele în fața ofițerului Stării Civile. Nici până acum Gabriela Szabo și Zsolt Gyongyossy nu s-au cununat religios.

„Mă duceți cu foarte mulți ani în urmă. Acum 20 și ceva de ani. Pur și simplu a fost un moment extrem de frumos din viața noastră, eram în plină activitate sportivă în 1999. Veneam după un an extrem de greu, unde am câștigat trei titluri de campioană mondială, am câștigat și circuitul de Diamond League, atunci era Golden League.

Era super mare atenție asupra vieții mele și asupra carierei mele sportive, cert este că am stat așa amândoi dacă facem pasul sau nu facem pasul. Cert este că părinții noștri ne-au încurajat și uite că după 23 de ani vorbim atât de frumos despre momentul respectiv.

A fost un eveniment restrâns. Eu nu mi-am dorit multă lume. Eu nu sunt căsătorită în biserică cu Zsolt, decât la primărie suntem căsătoriți. Ne-am dorit ceva foarte restrâns, cu familia noastră, cu prietenii de suflet. Cred că au fost 100 de persoane.”, a încheiat ea.

