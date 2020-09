George Burcea, noi detalii despre Andreea Bălan. „O prinsese la Vama Veche cu noul ei iubit. Lucru pe care ea nu ar fi vrut să-l vadă nimeni”

“Fosta soție nu știe că sunt aici, i-am spus că plec la niște filmări în Bulgaria pentru o lună, o lună jumate, cel puțin. Nu prea i-a convenit, pentru că avea și ea filmări. A rămas destul de șocată sau supărată, probabil. N-am putut să-i spun, pentru că, fiind la un alt trust, mă gândeam.

Nu mă gândeam, nu am avut încredere în ea, sincer să spun! N-am avut încredere în ea și n-am vrut să spun acest lucru. (…) și mai știa că nu am acces la telefon deloc”, a declarat actorul în cadrul concursului “Ferma. Orășeni vs săteni”.

După ce unul dintre angajații emisiunii i-a citit postarea fostei soții privind vacanța din Grecia pierdută pentru că nu a obținut procura de la el ca să poată pleca cu fetițele din România, George Burcea a fost întrebat cum își dorește să rezolve problema. El a fost extrem de categoric și a reacționat astfel.

“Nu ne complicăm cu absolut nimic! Nu îmi doresc să mă complic, pentru că eu, ca un tată responsabil și fost soț responsabil ce sunt, am anunțat-o cu cel puțin o lună înainte.

Când am anunțat avocații, am anunțat-o și pe ea, și pe mama soacră, și pe bonă, și pe cealaltă bonă. Și pe toată lumea am anunțat că eu voi pleca. Doar că știi care este chestia?

Cred că am și scris lucrul ăsta. Sper să-l am scris, pentru că altfel… ea își dorește cu disperare să-mi ia custodie totală. Și atunci, acest scandal din acest ziar este tocmai datorită faptului că ea își dorește cu disperare, și atunci: va fi încă o probă la dosar.

«Vedeți? Eu am încercat și nu pot. D-asta am nevoie de custodie totală! Pentru că el nu răspunde»”, a mai adăugat acesta la testimoniale.

Mesajul ironic transmis direct cu ochii în camera de filmat

Ulterior, artistul a subliniat că vedeta s-a temut că telespectatorii vor descoperi un altfel de George Burcea decât cel creionat de Andreea Bălan.

“Cred foarte mult că i-a fost teamă ca oamenii care mă vor vedea la Fermă să nu-și schimbe părerea despre mine. Părerea pe care ei și-au format-o din cauza articolelor pe care ea le-a dat mereu în presă și la TV.

Ea, orice lucru care se întâmplă în viața mea sau în viața ei sau în exterior, îl vede ca pe un huc de presă. Găsește hucuri de presă. Iar acest lucru a fost un huc de presă.

Din punctul meu de vedere, acest lucru a fost un huc de presă ca ea să iasă din rahatul în care se băgase cu o anumită presă – o prinsese pe ea la Vama Veche cu noul ei iubit. Lucru pe care ea nu ar fi vrut să-l vadă nimeni, pentru că știu foarte bine acest lucru, înțelegi? Că știu foarte bine ce s-a întâmplat în casă, acolo.

Și atunci, dacă lumea, la început era cu ea, după-aia, lumea a văzut-o cu acel bărbat și lumea a început s-o critice și să zică: «Hai, mă, dar încă sunteți căsătoriți, relația, altă relație?»

După care a zis: «Perfect! A plecat! Gata, asta fac! Știu. Îl bag înapoi în rahat! Știu ce fac! Fii atent: eu îi zic că îmi vreau fetele, disperată să plec și el nu-mi răspunde. Gata, ăsta e huc-ul, îmi iau oamenii înapoi».

Te rog, ia-ți oamenii toți înapoi. Ia-i! Ia-i! Te rog frumos, ia-i! Îți dau și eu câțiva, dacă… Mai am și eu câțiva, ia-i pe toți”, a mai declarat fostul partener al Andreei Bălan în cadrul emisiunii “Ferma. Orășeni vs săteni”.

